5 nouvelles séries américaines qui ont gagné leur pari

14-12-2016 | 15h47

Westworld

Avec 12 millions de téléspectateurs réunis chaque semaine sur HBO du 2 octobre au 4 décembre derniers, le thriller futuriste de Jonathan Nolan et J.J Abrams a été à la hauteur des espérances. La série enregistre le meilleur démarrage d'une nouveauté de la chaîne. Des audiences de rêve couronnées par trois nominations aux Golden Globes, dont une dans la catégorie Meilleure série dramatique.

This Is Us

Cette histoire autour de deux frères et leur soeur est la bonne surprise de cette rentrée télévisée. Depuis son lancement le 20 septembre dernier, la série de NBC tient en haleine 14,3 millions d'Américains en moyenne chaque semaine. Ses audiences ne font qu'augmenter au fil des épisodes et devraient continuer lors de son retour à l'antenne le 10 janvier prochain. This Is Us est également parvenue à séduire les critiques en décrochant trois citations aux Golden Globes.

Bull

La nouvelle série de CBS peut se vanter de réunir chaque semaine une moyenne de 17 millions de téléspectateurs. Un score que peu de séries sont capables d'enregistrer aux États-Unis. On suit le Docteur Phil McGraw, psychologue inventeur d'une technique capable de faire tourner n'importe quel procès en sa faveur. La présence de Michael Weatherly, ancien agent DiNozzo de NCIS, explique surement cet engouement pour ce drama judiciaire qui reviendra après les fêtes de Noël, le 3 janvier.

Designated Survivor

Kiefer Sutherland joue ici un secrétaire au Logement qui devient président des États-Unis après un attentat qui a tué les plus importantes personnalités politiques du pays. Designated Survivor n'a pas manqué sa rentrée avec 14 millions de fidèles présents à chaque épisode. Malgré des audiences en baisse au fil des semaines, la série d'ABC est assurée de rester à l'antenne le temps d'une saison complète.

Lethal Weapon

Les agents Martin Riggs et Roger Murtaugh ont réussi leur passage du grand au petit écran. La série adaptée de la saga L'Arme fatale frôle les dix millions de téléspectateurs par épisode. Après avoir dévoilé ses neuf premiers épisodes, du 21 septembre au 7 décembre dernier, la nouveauté de la Fox en proposera autant à compter du 4 janvier prochain.