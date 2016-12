Nicole Kidman vieillie pour Au bout du lac

Nicole Kidman apparaîtra totalement méconnaissable dans la deuxième saison de la série Au bout du lac (Top of the Lake) si l'on se base sur la première photo dévoilée par la production et la chaîne Sundance TV.

Afin de faire patienter les téléspectateurs dans l'attente de nouveaux épisodes depuis quatre ans, Au bout du lac a mis en ligne un premier aperçu de la deuxième saison. Nicole Kidman, qui rejoint la série créée par la cinéaste Jane Campion, y est montrée cheveux grisonnants et en bataille. Un look que la star hollywoodienne a peu l'habitude d'arborer.

Check out this first look of Nicole Kidman in “Top of the Lake: China Girl,” coming to SundanceTV in 2017! pic.twitter.com/BGGD4ogw94