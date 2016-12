Fou! : Un délire contagieux

Marie-Hélène Goulet 20-12-2016 | 04h00

En 2013, Dominic Sillon et Martin Cloutier ont célébré les 20 ans de leur tandem rigolo. Pour souligner leurs noces de porcelaine, les humoristes ont offert à leur public un quatrième spectacle, Fou!, que TVA présente en deux parties.

Vous l'aurez deviné: le thème du spectacle est la folie, pas celle qu'on soigne, mais plutôt celle qui pimente notre quotidien. Le sujet convient parfaitement à Dominic et Martin, puisque leurs échanges sont tout sauf banals.

Même si Dominic jure à son vis-à-vis qu'il va laisser tomber les blagues sur son poids pour cette fois, Martin demeure sa tête de Turc favorite, et celui-ci se fait ramasser plus souvent qu'à son tour durant le spectacle, au grand plaisir du public, à la fois amusé et empathique. «Savez-vous que Martin a déjà voulu se crever un œil pour doubler son intelligence, juste pour être comme moi?» demande notamment Dominic à la foule.

Des colons aux ménestrels

«Fou de toi», «fou furieux», «fou raide» ou même «fougère», Dominic et Martin soulignent que les expressions liées à la folie sont omniprésentes autour de nous. Rappelant qu'à une certaine époque, chaque petite agglomération avait son fou du village, Martin estime que nous avons certainement tous un de ces hurluberlus dans notre arbre généalogique.

Dominic est d'accord, lui qui pense que tous les colons de la Nouvelle-France auraient pu être internés. «Les premiers colons étaient tous fous. Ils ont quitté la France pour venir défricher le Canada. Ils ont laissé le vin, le foie gras et les femmes légères pour la bière d'épinette, le ragoût de pattes et les ours pesants», explique-t-il. Ce constat fait dire à Martin que son copain ne devrait jamais, au grand jamais, enseigner l'histoire aux enfants. Reculant plus loin encore dans le temps, les deux humoristes se moquent des bobettes tricotées en barbelés et des armures de l'époque médiévale, mais surtout de ceux qui, aujourd'hui, revêtent des tenues de ménestrels.

La folie de l'homme moderne

Par ailleurs, Martin admet que les hommes de sa génération sont plus fragiles que son père et son grand-père. Sans être hypocondriaque, il s'est sérieusement inquiété lorsqu'il s'est levé un matin non pas avec une pomme d'Adam enflée, mais avec un pamplemousse d'Adam l'empêchant de déglutir. C'était un kyste, qu'un médecin a ôté lors d'une chirurgie d'un jour, ce qui n'aurait sûrement pas gêné les vrais hommes qui l'avaient précédé dans l'histoire et qui, eux, avaient du cœur au ventre. «Comme disait mon grand-père: "Ce n'est pas parce que tu n'as pas de bras que tu vas te pogner le cul!"» s'exclame Dominic pour appuyer les dires de son ami.

Les hommes modernes participent en revanche beaucoup plus à l'éducation des enfants que leurs ancêtres masculins. Ils écoutent aussi très attentivement leur jeune lorsqu'il a une incompatibilité de caractère avec son professeur. «Je ne me plains pas, mais j'ai été élevé dans une famille de neuf enfants et, tout le long de ma scolarité, je savais pertinemment que j'avais intérêt à être compatible avec tous mes professeurs, sinon mon derrière de tête aurait été compatible avec une petite claque de mon père en revenant à la maison», affirme Martin.

La première partie du spectacle se termine sur un numéro dans lequel Martin s'imagine être le seul survivant de l'Apocalypse. Quand Dominic le supplie d'être intégré à son histoire, on comprend que ses chances de survivre sont infiniment moindres que celles de son grand ami!

Une mise en scène efficace

Fou! a sobrement été mis en scène par nul autre que Guy Jodoin. Le décor est composé de trois énormes lettres composant le mot «fou», qui s'illuminent au cours des numéros. Régulièrement, quand Dominic et Martin chuchotent entre eux et qu'ils ne s'adressent plus aux spectateurs, la scène s'obscurcit, et seule la lettre «o» les éclaire.

À noter que le tandem a donné 150 représentations de Fou partout au Québec, devant plus de 50 000 spectateurs.

Le spectacle Fou! de Dominic et Martin sera diffusé en deux parties, jeudi 22 et vendredi 23 décembre, à 19 h, à TVA.