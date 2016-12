Fatale-Station : ce qui vous attend

Nathalie Slight 19-12-2016 | 04h00

Désir, manipulation, jalousie, vengeance et suspense: l'auteur Stéphane Bourguignon explore le côté sombre de l'être humain dans la websérie Fatale-Station, sur L'EXTRA TOU.TV. Une femme nommée Sarah débarque dans un petit village presque figé dans le temps et, par sa simple présence, met au jour de lourds secrets.

La websérie nous plonge dans une atmosphère bien différente de celle des œuvres précédentes de l'auteur Stéphane Bourguignon. «Comme les personnages de La vie, la vie et de Tout sur moi, ceux de Fatale-Station cherchent à se renouveler et à se libérer des attentes des autres. Cependant, cette fois, j'assieds mon histoire sur une trame de suspense. Dans cette série, il n'y a pas de scène du quotidien ni de discussion autour d'un café: les personnages sont toujours dans l'action.»

Un rôle sur mesure

L'auteur a créé le rôle de Sarah, le personnage principal de Fatale-Station, spécialement pour sa compagne dans la vraie vie, sa muse Macha Limonchik. «Sarah se réfugie dans un village pour échapper à un poursuivant qui en veut à sa vie. Elle décide de s'installer dans cette très petite communauté tissée serrée et crée rapidement des liens avec plusieurs habitants, histoire de se faire des alliés. Des villageois qui ne sont pas faits pour être des criminels, des Monsieur et Madame Tout-le-monde, en viendront à vivre des situations extrêmes et excessivement dangereuses», explique la comédienne.

Eddy, un barman campé par Claude Legault, est l'un des premiers à faire la connaissance de l'énigmatique Sarah. «Il est le gérant du resto-bar-hôtel Beijing Palace, le seul lieu de rendez-vous des habitants du village. Eddy connaît tout le monde. Ce n'est pas un justicier à la Marc Forêt dans Minuit, le soir, ni un policier à la Ben Chartier dans 19-2. C'est un criminel malgré lui, pas quelqu'un de méchant, mais quelqu'un qui a fait de très mauvaises choses pour de bonnes raisons. Il peut se montrer très dur mais, dans le fond, c'est quelqu'un de bon. Je crois qu'il n'est tout simplement pas à la bonne place ni avec les bonnes personnes. C'est un gars prisonnier d'une vie qu'il ne veut pas, et Sarah vient, bien maladroitement, ouvrir la porte de sa cage.»

Une présence dérangeante

Si certains sont heureux de voir débarquer une belle inconnue à Fatale-Station, d'autres ne voient pas sa présence d'un bon œil, notamment O'Gallagher, le personnage qu'incarne Micheline Lanctôt. «Manipulatrice, autoritaire, envahissante et puissante, elle a la mainmise sur presque tout le village, politiquement et financièrement. Pour moi, elle représente un beau défi, parce qu'elle ne peut jamais être ordinaire. Femme de tête, elle impose le respect par sa seule présence. Malgré cette description peu reluisante, je crois que les gens aimeront O'Gallagher - ou, du moins, ils aimeront la détester. Cela dit, elle est aussi capable de bonté, sauf avec Sarah! Elle se méfie de cette étrangère qui s'installe dans «son» village», souligne la comédienne.

Séductrice... et manipulatrice

Denis Bernard se glisse dans la peau de François, le maire de Fatale-Station. «Au début de la série, il n'aime pas l'homme qu'il est ni ce qu'il fait. Même s'il est maire du village, ce n'est pas lui qui détient le pouvoir. Au contraire, il est manipulé de toutes parts. Il n'est pas heureux à la maison non plus. Sa femme est dans un état catatonique depuis plusieurs mois. Lorsque Sarah arrive à Fatale-Station, sa vie change du tout au tout. Séduit par cette femme, il prend tout à coup conscience de sa vie pitoyable et décide de se prendre en main, de faire bouger les choses. Ce gars «pas de colonne» mettra finalement son pied à terre: voilà l'effet que Sarah a sur lui. En fait, elle a, en bien ou en mal, un effet sur le village tout entier!» mentionne Denis Bernard.

Seul le premier épisode de Fatale-Station sera présenté à la télé de Radio-Canada, mardi à 21 h. Les cinq premiers épisodes seront sur L'EXTRA TOU.TV à compter de mardi, et les cinq derniers, dès le 20 janvier.