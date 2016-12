Lâcher prise : drôles de mère en fille

Yan Lauzon 13-12-2016 | 16h23

Un nouveau duo comique se prépare à faire son apparition au petit écran québécois. Vedettes de la série Lâcher prise, Sophie Cadieux et Sylvie Léonard obtiennent un rôle humoristique à la hauteur de leur talent.

Dans la plus récente œuvre signée Isabelle Langlois, les deux actrices - dont la chimie est évidente - campent avec brio Valérie et Madeleine, une mère monoparentale trentenaire récemment divorcée (dont l'ex est gai) et sa maman qu'elle n'a pas vue depuis 18 mois, une journaliste poussée à la retraite.

Des mots qui frappent

Grâce à la plume vive, colorée et même piquante de l'auteure, les deux femmes vivent des retrouvailles tout sauf ennuyantes quand Valérie démontre des signes d'épuisement professionnel, visitant notamment le poste de police de quartier plus de fois en quelques semaines que la majorité des gens au cours de toute leur vie.

De nombreuses répliques - dont certaines rappellent la force de la défunte comédie Rumeurs - touchent la cible, livrées avec aisance et conviction par tous les membres de la distribution.

Évidemment, mère et fille sont les principaux centres de cette œuvre qui, bien qu'elle aborde le «burn-out», ne souffle d'aucun essoufflement après les quatre premiers épisodes. Elles s'en donnent d'ailleurs à cœur joie, parées à l'attaque ou campées sur la défensive.

Cherchant à rassurer sa progéniture du mieux qu'elle peut, Madeleine est savoureuse à la sortie du poste de police où elle est venue retrouver Valérie, lui disant «Inquiète-toi pas: tout va bien aller.» «Tu penses?», la questionne Valérie avant de se faire répondre «Je sais pas, mais me semble que c'était la chose à dire.»

Franches et directes

Quel que soit le lieu, les deux femmes laissent libre cours à leurs émotions du moment. «On a plus de choses en commun que tu penses, ma fille...», dit Madeleine à Valérie dans un centre de crise avant que cette dernière lui réponde «Dis-moi pas des choses comme ça, sans anesthésie».

Ne prenant ni détours ni pincettes, Madeleine dit tout. À sa fille, elle lance même sans gêne qu'elle a beau avoir 36 ans, elle a l'air d'en avoir 50... Et «un 50 magané».

Remplie de péripéties et truffée de moments cocasses, la nouvelle comédie dramatique d'Isabelle Langlois est à consommer rapidement, sans modération.

Les nombreux bouleversements dans la vie de Valérie surviendront à compter du 9 janvier prochain.

Lâcher prise sera diffusée les lundis à 19 h 30, sur ICI Radio-Canada Télé.