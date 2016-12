Christine Fortier 15-12-2016 | 04h00

Depuis 26 ans, Dan Bigras organise Le Show du Refuge pour soutenir le Refuge des Jeunes de Montréal, car la cause lui tient à cœur, mais aussi parce que ça lui fait du bien d'aider les autres. Ce plaisir, il le partage sur scène avec les artistes qui contribuent à faire du spectacle-bénéfice un évènement empreint d'émotion.

Charlotte Cardin, Travis Cormier, Gabriella, Luce Dufault, Marc Hervieux, Lulu Hugues, Elizabeth Blouin-Brathwaite, Éric Lapointe, Breen Leboeuf, Yann Perreau et QW4RTZ sont les artistes qui entouraient Dan Bigras lors du 26e Show du Refuge, présenté le 24 novembre dernier à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Un grand secret

Lors de l'entrevue, qui a eu lieu quatre jours après le concert, l'auteur-compositeur-interprète n'était pas en mesure de donner beaucoup de détails sur le contenu de l'émission diffusée à Radio-Canada. Cela dit, Dan Bigras serait surpris que le morceau Je ne suis qu'une chanson, interprété par Lulu Hugues, ne soit pas dans la spéciale de 90 minutes.

«Il faut dire qu'elle commençait sa chimiothérapie le lendemain du concert. Je voulais que ce soit un beau moment pour elle, et on en a tous profité», explique-t-il avant de préciser: «Lulu est comme ça. Tu lui donnes un beau moment et elle te le remet au centuple. Elle était très émue, mais elle n'a pas craqué. En vraie professionnelle, elle a fait ce qu'elle avait à faire pour nous arracher la tête et le cœur», raconte l'artiste au sujet du numéro qu'il considère comme l'un des nombreux moments forts du Show du Refuge.

À défaut d'énumérer la liste des chansons interprétées par les invités de la 26e édition du spectacle-bénéfice, Dan Bigras parle avec éloquence des artistes qui se joignent à sa cause.

Depuis 1991, 152 personnalités (chanteurs, humoristes, groupes) ont participé au Show du Refuge, certains plus d'une fois, comme c'est le cas de Lulu Huges, Éric Lapointe, Luce Dufault, Elizabeth Blouin-Brathwaite, Yann Perreau, Marc Hervieux, Breen Leboeuf et QW4RTZ.

Recruter des participants, notamment de jeunes artistes, n'a jamais été difficile. «J'ai expliqué ce qu'était le Refuge la première année, et après ça, plus jamais. Ils savent, je ne sais pas comment, car je ne fais pas de show chaque semaine comme La Voix, mais ils savent», affirme le porte-parole de l'organisme qui soutient les jeunes hommes sans abri de 17 à 24 ans.

Un vent de fraîcheur

Dan Bigras est particulièrement heureux d'entendre de nouvelles voix, comme celles de Charlotte Cardin (gagnante de La Voix en 2013), de Travis Cormier (le protégé d'Éric Lapointe à La Voix en 2016) et de Gabriella (qui a participé à The Voice 4 l'hiver dernier en France), se greffer à celles de ses complices de longue date. «Je ne comprends pas les vieux qui chialent après les jeunes. Moi, je ne me sens pas menacé par eux, au contraire: plus il y a de gens intéressants dans mon milieu, plus ça me motive quand j'écris des affaires. Prenons, par exemple, Charlotte Cardin. Elle a une voix, un charme et un charisme absolument magiques, mais au-delà de ça, son écriture est incroyable. Les jeunes arrivent avec beaucoup de richesse et de belles idées, et ça me rend content, car ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne quelque part», soutient l'organisateur du spectacle-bénéfice.

Un autre aspect non négligeable - pour ne pas dire le plus important - concernant Le Show du Refuge, c'est son impact concret. Les bénéfices récoltés grâce au concert représentent 25 % du budget annuel du Refuge des Jeunes de Montréal.

Les 25 premières éditions ont permis d'amasser 5 040 497 $, auxquels s'ajoutera le montant recueilli au cours de la 26e édition et qui devrait tourner autour de 340 000 $, estime Dan Bigras. Dans un monde idéal, le financement d'un organisme tel que le Refuge devrait être récurrent, parce que personne n'est à l'abri des problèmes qui conduisent à l'itinérance. En attendant que cela se produise, il va continuer d'appuyer le Refuge, parce que aider les autres lui a permis de se reconstruire: «Quand j'étais jeune, j'étais un rejet, je n'avais pas le droit d'avoir une société. Maintenant que j'ai ma gang, j'y tiens, et j'essaie de changer les choses à ma mesure.»

Le Show du Refuge sera diffusé le dimanche 18 décembre à 20 h, à Radio-Canada.