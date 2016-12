«District 31»: Laurent au pied du mur

Marie-Hélène Goulet 16-12-2016 | 04h00

Nadine et Patrick n'ont guère le temps de souffler dans les derniers épisodes de l'automne de District 31, diffusés du lundi 19 au jeudi 22 à Radio-Canada. En plus d'assister à la descente aux enfers de leur ex-collègue Laurent Cloutier, ils se déchirent pour des raisons sentimentales.

La liaison de Patrick avec Sophie Marchand a sans contredit ébranlé Nadine. Toujours prise entre Kevin, son ancien amoureux, et Patrick, la jeune femme ne sait plus ce que son cœur veut. «Patrick et elle sont plus que jamais à l'heure des choix. Il se passe toutes sortes de choses entre eux dans les épisodes de cette semaine. Ils s'aiment, ils se haïssent, ils se réconcilient...» mentionne l'auteur, Luc Dionne.

Le danger se précise

Sur ce fond d'intrigue sentimentale se déroule une lutte sans merci entre la nouvelle lieutenante du district 31 et son prédécesseur, Laurent Cloutier. En interrogeant Michel David, un prisonnier qui se prétend innocent du meurtre de Christine Fontaine, Nadine a découvert les malversations de son ex-supérieur. En rouvrant l'enquête sur le meurtre à la suite de la confession d'un homme à l'hôpital, elle met la main dans une affaire aux ramifications bien plus complexes qu'elle le croyait. Pour y voir plus clair, elle est obligée de demander l'aide de Bruno et de Patrick, qui examinent les traces laissées par leur ancien patron.

«L'histoire de Laurent culmine alors que son passé le rattrape», explique l'auteur. Accablé d'ennuis, Laurent n'a d'autre choix que de révéler sa situation à sa femme. «Il est bien possible que Michel David recouvre sa liberté», laisse même entendre Luc Dionne. Malgré tout, le commandant Daniel Chiasson reste du côté de Laurent. «Un ami comme Chiasson, c'est un ami pour la vie», souligne l'auteur.

Pendant que Laurent est acculé au mur, l'affaire Théo Gagnon continue de s'éclaircir. «Les téléspectateurs sauront tout après les fêtes. Ça ne traînera pas», déclare Luc Dionne. Juneau, exilé chez un oncle en Europe, reviendra-t-il à Montréal? Cela reste à voir, mais il n'est plus vraiment maître de sa destinée. «Nadine a compris que la résolution de l'affaire Juneau reposait d'abord et avant tout sur les parents du suspect», ajoute l'auteur. Bruno élabore donc une stratégie pour les amener à collaborer avec la justice.

Un homme disparaît

Une nouvelle affaire occupe également les enquêteurs du district 31. La voiture endommagée d'un trafiquant bien connu des services policiers, Manuel Pageau, est découverte. Il est clair qu'un attentat a eu lieu à l'intérieur, mais le propriétaire du véhicule demeure introuvable. Nadine et Stéphane rendent donc visite à la femme du criminel, Évelyne Gladu, pour en apprendre plus sur lui. Stéphane joint également une de ses sources, Welsh, afin de savoir s'il a eu vent de la disparition de Manuel Pageau. Cependant, ce sont les renseignements que Da Xia trouve sur le trafiquant qui poussent Stéphane à demander des explications à Évelyne Gladu.

Quand il n'est pas en service, Stéphane continue de fréquenter la procureure Sonia Blanchard. «Cette relation commence à être un peu dangereuse, parce que Sonia est en train de tomber sérieusement amoureuse de lui», annonce l'auteur.

Un retour mouvementé

Luc Dionne a sans aucun doute relevé le défi de l'écriture d'une quotidienne en cette première partie de saison. Il affirme toutefois que District 31 atteindra d'autres sommets en janvier. «L'émission prendra une autre tournure et deviendra une vraie série policière. Attachez vos tuques, parce que cela va brasser pas à peu près! Un paquet d'histoires culmineront dès le départ», laisse-t-il entendre.

Par exemple, les choses pourront difficilement aller plus mal pour Laurent, qu'on retrouvera barricadé dans sa maison. Quant à Isabelle, elle verra ses pires craintes se confirmer en ce qui a trait à la sécurité de sa propre fille. La relation entre Nadine et Patrick ne sera sûrement pas encore très claire, et Bruno tombera amoureux d'une collègue.

Les derniers épisodes de l'automne de District 31 seront diffusés du lundi 19 au jeudi 22, à 19 h, à Radio-Canada.