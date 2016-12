Deux séries pour ados au Club illico

13-12-2016 | 08h55

Après Blue Moon, Karl & Max et Victor Lessard qui sera proposée en mars prochain, Club illico récidive avec deux autres productions originales: L'Académie et La Dérape.

Destinées d'abord aux adolescents, mais aussi à leurs parents, ces séries s'inscrivent dans le nouveau courant de l'écoute en rafale, une réalité neuve avec laquelle doit composer la plateforme de visionnement.

«Les plus récents succès de Club illico nous ont démontré l'attrait de notre clientèle pour le contenu original et l'écoute en rafale. Celle-ci est désormais adoptée par plusieurs, et ce sont maintenant les adolescents qui alimentent ce mode d'écoute, devenu la norme pour eux.»



Meilleures amies

L'intrigue de L'Académie s'articule autour de trois meilleures amies, Agathe, Marie et Wendy, qui entament la dernière année de leurs études secondaires dans un pensionnat alternatif pour filles. Après de mauvaises expériences, elles ne veulent plus rien savoir des garçons. Leur volonté est toutefois rapidement mise à l'épreuve.

Le scénario et la réalisation ont respectivement été confiés à Sarah-Maude Beauchesne et Marie-Claude Blouin chez Passez Go, deux artisanes du succès de l'émission Le Chalet diffusée sur les ondes de VRAK.



En piste

La vedette de La Dérape est Julia, une adolescente qui a quitté les États-Unis pour revenir au Québec après une absence de 10 ans. Afin de négocier avec un terrible événement, elle mise tout sur le karting, sa passion, souhaitant du même coup redevenir la championne qu'elle a déjà été.

Plusieurs auteurs ont collaboré au récit, dont Richard Lacombe à qui on doit l'idée originale. Le nom du réalisateur n'a pas été avancé par le producteur, Parallaxes.

Développées par Québecor Contenu, ces deux nouvelles productions originales du Club illico se déclineront chacune en 10 épisodes, d'une durée de 30 minutes.

On ne sait pas encore quand on pourra regarder L'Académie et La Dérape.