Club illico et Yoopa bonifient leur programmation jeunesse

12-12-2016 | 14h59

Dès l'an prochain, grâce au Club illico et à Yoopa, le jeune public aura beaucoup de nouveaux épisodes à se mettre sous la dent.

Le renouvellement de l'entente entre Québecor Contenu et Viacom International Media Networks (VIMN) permettra la diffusion de plus de 750 rendez-vous au cours des prochains mois, tant sur la plateforme que sur la chaîne. Le partenariat a été rendu possible par l'entremise de Corus Entertainment.

Parmi les émissions qui auront droit à la diffusion de nombreux épisodes à compter de 2017, notons 100 choses à faire avant le Lycée, La ferme en folie, Bella et les Bulldogs, Jeunes et magiques, Henry Danger et Bienvenue chez les Loud.

«Nous sommes ravis de nous associer avec Corus pour la diffusion des contenus de VIMN. Cette relation renforce notre capacité à offrir du divertissement et des marques de grande qualité aux jeunes de tous âges sur nos plateformes», a indiqué Yann Paquet, vice-président des acquisitions et des partenariats chez Québecor Contenu, dans un communiqué.

Ces ajouts au Club illico et à Yoopa se mêlent à une programmation comprenant déjà Les tortues Ninja, Dora l'exploratrice, Diego, Kung Fu Panda, Les pingouins de Madagascar et Bob l'éponge, entre autres titres, toutes des productions provenant de VIMN.