Chansons, sketchs et vedettes pour Montréal s'allume!

Gabrielle Lachance 12-12-2016 | 10h55

Il y a eu beaucoup de vedettes québécoises et de performances musicales dimanche soir lors de l'émission Montréal s'allume! présentée en simultané sur quatre chaînes dans le but de présenter la programmation du 375e anniversaire de Montréal.

Nos coups de coeur vont notamment à la prestation de Marie-Mai et Louis-Jean Cormier, qui reprenaient tout en douceur quelques classiques québécois, ainsi qu'au sketch d'Éric Salvail à Québec et avec le maire Régis Labeaume.

Le numéro d'ouverture avec Martin Matte et François Avard n'était pas mal non plus. Les deux hommes étaient hilarants dans leur quête pour trouver des Montréalais connus, nommant sans cesse des artistes ou des personnalités nés ailleurs que dans la métropole.

On a moins aimé la présentation de Jérémy Demay et de Mélissa Mollen Dupuis, même si l'idée de réunir un humoriste français et une militante innue était bonne. Toutefois, la plupart de leurs gags tombaient à plat, mais les informations concernant l'histoire de la ville étaient intéressantes.

Aussi, on aurait aimé une ligne directrice plus claire à l'émission. Les numéros s'enchaînaient sans fluidité entre eux et il n'y avait aucun animateur officiellement désigné qui aurait pu rendre le tout un peu plus cohérent.

Évidemment, on ne peut passer sous silence la présence de Céline Dion, chantant Bonne fête Montréal au restaurant Schwart'z, ainsi que celle de Jean Leloup et, en rafale, d'autres vedettes qui ont souligné l'événement dont les Backstreet Boys, Lara Fabian, P.K. Subban et Ian Kelly.

L'émission de 90 minutes a été l'occasion de rappeler les grandes lignes de la programmation des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Il a entre autres été question de l'illumination du pont Jacques-Cartier le 17 mai prochain ainsi que des marionnettes géantes qui marcheront pendant trois jours dans les rues de la ville aussi au mois de mai.

Sur Twitter, les commentaires étaient plutôt mitigés concernant cette production de Salvail et Co. et présentée en même temps sur TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et V télé. Alors que certains internautes étaient ravis des performances des artistes invités à l'émission, d'autres ont dénoncé cette «grosse infopub».