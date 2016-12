Festivités du 375e: dimanche soir, Montréal s'allume!

11-12-2016 | 19h45

Les festivités du 375e anniversaire de Montréal ont débuté, dimanche soir, avec une émission spéciale et l'illumination de plusieurs endroits emblématiques de la métropole.

Lors de cette émission de 90 minutes, la programmation des festivités a été annoncée et une centaine d'artistes ont célébré Montréal à leur façon. De plus, vers la fin de l'émission, l'illumination du mont Royal et de plusieurs établissements emblématiques de la métropole était prévue.

Certaine de ces projections lumineuses se poursuivront d'ailleurs jusqu'en 2017, a indiqué la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

L'émission Montréal s'allume! a été produite par Salvail et Co et était diffusée à 20 h sur TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et V télé.