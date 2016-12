La troupe de La Voix Junior s'amène samedi au Centre Vidéotron

Sandra Godin 10-12-2016 | 14h40

À quelques jours de sa première représentation au Centre Vidéotron, l'animateur Charles Lafortune était bien fébrile cette semaine de présenter le spectacle de La Voix Junior, qui sera digne des plus grosses productions présentées en amphithéâtre.

Avec des cotes d'écoute exceptionnelles de plus de 2,5 millions de téléspectateurs, il n'est pas étonnant de constater qu'il ne reste pas beaucoup de billets pour le spectacle, dont la configuration de la salle est celle des plus grandes rock stars qui sont passées au Centre Vidéotron. Plus de 20 000 billets ont été vendus pour les représentations de Québec et Montréal.

«Le spectacle est impressionnant, a commenté l'animateur Charles Lafortune. Ils sont 85 jeunes sur scène, en plus des trois coachs, de moi, des choristes, des musiciens... C'est énorme ce que vous allez entendre comme numéros. Les numéros en solo sont appuyés par des chorales formées par les autres enfants. C'est vraiment grandiose, c'est un show inspirant.»

Accompagnés de leurs trois coachs: Alex Nevsky, Marc Dupré et Marie-Mai, les jeunes artistes se retrouveront sur une scène à plusieurs étages.

Logistique

Le déplacement de tout ce beau monde nécessite une grande logistique. Tout le monde devait débarquer à Québec pour les répétitions vendredi, en vue du spectacle de samedi, qui commence à 15 h.

«La personne qui capote le plus, c'est le gars derrière la console. Il a 88 micros à gérer», précise Charles Lafortune.

De Leonard Cohen à Petit papa Noël

En tout, ce n'est pas moins de 40 chansons qui seront interprétées lors du rendez-vous. Un hommage à Leonard Cohen, un medley de Noël avec les plus grands classiques et plusieurs des pièces qui ont été entendues lors de l'émission, mettront en vedette chacun des enfants qui ont participé à La Voix Junior, ainsi que le gagnant, Charles Kardos.

Le dispositif scénique sera celui des plus grandes stars, avec une scène à étages, des éclairages et une scénographie imaginés par Jonathan Lewis. On promet également une invitée surprise.

Avec 85 enfants, on pourrait facilement croire que les répétitions ont été chaotiques.

«C'est bien plus facile à gérer que des adultes, soutient Charles Lafortune. Eux, ils vont à l'école, et sont habitués d'être en rang, d'écouter, et de lever la main. Et ils ne sont pas toujours en train de regarder leur Facebook et leur Twitter comme les adultes.»

«J'ai très hâte à samedi. C'est le plus proche que je vais être d'une rock star dans ma vie», a conclu Charles Lafortune en riant.

Les spectacles de La Voix Junior auront lieu samedi au Centre Vidéotron, ainsi que le 18 décembre au Centre Bell, à Montréal.