Johanne Fontaine, éternelle combattante

Annie Lafontaine 13-12-2016 | 04h00

Dans le documentaire Johanne Fontaine: Accro à la vie, nous avions suivi le combat de Johanne Fontaine contre un troisième cancer. On la retrouve aujourd'hui, à peine un an plus tard, alors qu'elle doit à nouveau reprendre les armes, dans Johanne Fontaine: Toujours accro à la vie, diffusé mercredi à Canal Vie.

À la fin du documentaire Johanne Fontaine: Accro à la vie, il était clair que son cancer était en rémission. La comédienne croyait que le pire était derrière elle, mais un autre douloureux diagnostic est tombé peu de temps après: le cancer était de retour... pour une quatrième fois. Et cette fois-ci, il est revenu en grande force. Johanne a des métastases au foie, à la vessie et à la rate, et le tout est malheureusement inopérable.

Une leçon de courage

C'est ainsi que, après six ans de combat, sept opérations et une quarantaine de traitements de chimiothérapie, nous retrouvons Johanne à l'hôpital. Fidèle à elle-même, elle a décidé de ne pas baisser les bras devant la maladie. Or, la seule chose qu'elle puisse faire actuellement, c'est d'entreprendre d'autres traitements et d'espérer gagner un peu de temps, en ralentissant la progression des métastases. Même si les nouvelles ne sont pas très encourageantes, elle reste positive, son désir de vivre étant plus fort que sa peur de mourir.

Johanne reprend les traitements au moment où la chimiothérapie n'a jamais été autant remise en question. En effet, aujourd'hui, nombreux sont les détracteurs qui contestent son réel pouvoir de guérison. Certains vont même jusqu'à dire que la chimiothérapie est aussi - sinon plus - dommageable que le cancer lui-même. Néanmoins, malgré les doutes, l'éternelle combattante a choisi de remettre son sort entre les mains de la médecine. Après tout, cela lui a très bien servi jusqu'à maintenant.

On voit ainsi Johanne suivre ses traitements de chimiothérapie, d'une durée de quatre mois. Après cette période, elle doit passer un PET scan, une méthode d'imagerie médicale qui va permettre d'évaluer l'efficacité des traitements. Johanne doit attendre une semaine avant d'avoir les résultats. Une semaine à se demander où en est rendue la maladie. Une semaine à vivre dans l'angoisse. Une semaine à s'imaginer le pire. Aura-t-elle droit à une autre chance? Les métastases auront-elles diminué? La vitalité, la soif de vivre et l'énergie positive de Johanne auront-elles porté leurs fruits, pour une quatrième fois?

Le pouvoir de la pensée positive

Le documentaire Johanne Fontaine: Toujours accro à la vie, en plus de suivre le combat de la comédienne jusqu'au dévoilement tant attendu des résultats, aborde aussi la question des médecines complémentaires, qui peuvent aider les patients atteints de cancer dans leur processus de guérison. Isabelle Maréchal, grande amie de Johanne qui a suivi toutes les étapes de son combat, va d'ailleurs rencontrer le Dr Christian Boukaram, radio-oncologue et auteur du livre Le pouvoir anticancer des émotions.

Ce dernier a fait des recherches sur les médecines intégratives, c'est-à-dire les médecines qui suggèrent que le corps doit être en harmonie avec l'esprit. Le médecin s'intéresse à toutes les thérapies qui peuvent être salutaires aux personnes malades, comme la méditation, la visualisation, le yoga, etc.

Déjà très sensible à cette approche, Johanne veut mettre toutes les chances de son côté et décide d'aller se ressourcer dans la nature auprès de Dominique Rankin, chef héréditaire et homme de médecine algonquin. Ayant lui-même survécu à un cancer, le chef algonquin va lui transmettre un beau message d'espoir, de paix et d'amour.

Bien plus qu'un regard intimiste sur le parcours de Johanne, ce documentaire se veut un véritable hymne à la vie. Grâce à son combat, Johanne est devenue une grande source d'inspiration. Elle nous rappelle à quel point la vie est quelque chose de précieux, qui doit être célébré: «Tous les matins, on a le choix de s'en aller dans la dépression ou de s'en aller dans la gratitude, la gratitude d'être en vie», dit-elle. C'est ce choix que Johanne fait tous les jours. Et c'est probablement ce choix qui fait qu'elle est toujours là aujourd'hui.

Le documentaire Johanne Fontaine: Toujours accro à la vie est diffusé le le mercredi 14 décembre, à 20 h, à Canal Vie.