Documentaire: Walt Disney, créateur de rêves

Jean-Simon Messier 12-12-2016 | 04h00

Aujourd'hui, la marque Walt Disney est une des plus connues et des plus rentables du monde. Ses personnages, ses parcs et ses films attirent les foules partout sur le globe. La série documentaire en quatre parties Walt Disney l'enchanteur, diffusée à partir de lundi à Télé-Québec, fait un retour sur la vie, l'œuvre et l'essor de ce créateur sans limites, alors qu'on souligne le 50e anniversaire de son décès.

Dans le premier épisode de la série, on découvre la vie du jeune Walter Elias Disney. Déjà, à 18 ans, ce dernier ne souhaite pas emprunter le même chemin que ses frères. En 1919, il rentre de France après avoir participé en tant que soldat à la Première Guerre mondiale. Il possède à ce moment plus d'économies que la plupart des Américains. Son père lui offre un emploi dans la fabrique de confitures familiale, mais Walt décline, d'autant plus que sa relation avec le patriarche n'a rien de simple. Il est un artiste, un visionnaire, et il veut se faire remarquer en sortant des sentiers battus.

Il quitte donc le nid familial afin de s'installer à Kansas City, où il décroche un emploi de dessinateur publicitaire dans un journal local. Son travail lui permet notamment de fréquenter les salles de cinéma, et le septième art devient une passion pour lui. Le jeune Walt Disney commence à lire sur le cinéma d'animation et sur les arts, et à s'exercer, les soirs et les week-ends.

La naissance de Mickey

À l'époque, dans les cinémas, les longs métrages étaient souvent précédés de courts métrages d'animation. C'est dans ce genre que Walt Disney a fait ses premières armes. Après des hauts et des bas - dont on fait état dans le documentaire afin de mettre en lumière l'étonnante détermination de l'artiste -, le jeune créateur continue d'innover et en vient à créer la souris la plus sympathique du monde, Mickey Mouse.

Les aventures de Mickey touchent les Américains et assurent le succès de Walt. Épaulé par son frère Roy, Walt met en marché une multitude de produits dérivés à l'effigie de Mickey et de Minnie Mouse. L'empire Disney étend ses tentacules.

Un patron exigeant

Si Walt Disney apparaît encore aujourd'hui comme un sympathique homme d'affaires et un bon vivant, il n'en demeure pas moins que, en privé, il demandait beaucoup de ses employés et leur donnait peu. Dans le documentaire, un ancien collaborateur compare Walt Disney à l'homme dans la forêt qu'on évoquait dans le film Bambi lorsqu'il y avait un danger. Dans les bureaux des studios Disney, on disait que l'homme était dans la forêt lorsque le patron arrivait...

Lorsqu'il avait une idée en tête, le jeune artiste prenait tous les moyens nécessaires pour la concrétiser. Même si les dessins animés de l'époque étaient surtout des courts métrages présentant des personnages plutôt rigolos, Walt Disney a voulu créer une œuvre qui saurait faire pleurer le public autant que le faire rire. Et c'est grâce à Blanche-Neige et les sept nains, un film acclamé par les spectateurs du monde entier, qu'il y est parvenu.

Les autres épisodes

Aucun projet ne semblait être mené sans effort, voire sans souffrance, dans le royaume du dessin animé, et pour cause: Walt Disney a traversé des périodes troubles, tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. C'est d'ailleurs ce dont il est question dans le deuxième épisode de la série: épuisés par les conditions dans lesquelles ils ont dû produire Blanche-Neige et les sept nains, puis Pinocchio, Bambi et Fantasia, des employés se révoltent.

L'épisode suivant est consacré à la période ardue que traverse l'entreprise avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, une époque où la compagnie croule sous les dettes. Puis, après le succès du film Cendrillon, le créateur voit une nouvelle occasion de se dépasser et crée le parc Disneyland.

Enfin, dans le dernier volet, l'empire continue de prendre de l'expansion. Walt met en branle le projet du centre Epcot, mais il meurt avant l'ouverture du parc. Son œuvre se poursuit après son départ, devenant l'une des plus puissantes entreprises du secteur des médias et du divertissement.

Les quatre parties du documentaire Walt Disney l'enchanteur seront diffusées à Télé-Québec du 12 au 15 décembre, à 20 h.