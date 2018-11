Roger Waters traite Trump et Bolsonaro de «néofascistes»

AFP 02-11-2018 | 21h12

Roger Waters, ancien leader du groupe Pink Floyd, a appelé à « ne pas voter pour des néofascistes comme (Jair) Bolsonaro et (Donald) Trump », le président élu du Brésil et le chef d'État américain, vendredi lors d'une conférence de presse à Montevideo.

« Donald Trump ? J'hésite à perdre de ma précieuse respiration pour ce sale type », a dit le musicien britannique dans les locaux de la centrale syndicale PIT CNT de la capitale de l'Uruguay, où il devait donner un concert samedi.

Roger Waters (75 ans) doit se produire dans le cadre de l'événement « La Palestine et les droits humains aujourd'hui ». Il s'est longuement exprimé sur le conflit israélo-palestinien, estimant que les Palestiniens « n'ont pas de droits et le reste du monde ne fait rien ».

Israël « n'a jamais eu l'intention qu'existe un État palestinien, et ne l'a pas maintenant non plus », a-t-il également avancé.

L'ancien bassiste de Pink Floyd effectue actuellement une tournée en Amérique du Sud avec des étapes en Uruguay, au Brésil, au Paraguay, en Argentine, au Chili et au Pérou.