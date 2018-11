Cardi B a peur que sa fille ne l'oublie

WENN 01-11-2018 | 10h40

Cardi B est terrifiée à l'idée de quitter sa fille Kulture pendant trop longtemps, car elle ne veut pas que le bébé l'oublie. Elle a confié à la version espagnole de People qu'elle craint que son bébé ne l'oublie si elle s'absente trop longtemps.

La star de Bodak Yellow a donné naissance à sa fillette, son premier enfant, en juillet. Depuis lors, Cardi B a essayé de concilier son travail et sa vie personnelle et a pris plusieurs engagements de travail. Cependant, elle admet dans une interview à la publication qu'elle ne s'engagera dans rien qui la tienne éloignée de sa fille trop longtemps.

« Je ne veux rien manquer de mon bébé, dit-elle. J'ai lu que les bébés oublient les gens si vite. Je ne veux pas qu'elle m'oublie. Je ne veux pas qu'elle pense que quelqu'un d'autre est sa maman. Je veux qu'elle m'aime comme sa maman.»

La peur de Cardi B que sa fille ne l'oublie l'a conduite à se retirer de la tournée de Bruno 24 K Magic World Tour. Mais la rappeuse insiste sur le fait qu'elle ne se sent pas mal d'avoir pris cette décision, car elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'une nounou s'occupe de Kulture.

« Je veux être celle qui, quand elle pleure, arrête ses larmes. Sérieusement, explique-t-elle. Être absente une semaine, cela me rendrait folle. »

Et quand Cardi B doit travailler, elle préfère faire appel aux personnes les plus proches et les plus chères à ses yeux pour s'occuper de Kulture. « Quand elle est avec ma grand-mère et ma mère, j'essaie d'équilibrer les choses parce que tout le monde est fatigué, a-t-elle ajouté. Je n'aime pas m'endormir en leur laissant la responsabilité de mon bébé parce que je sais qu'elles sont tout aussi fatiguées que moi. De la même façon que j'ai envie de dormir, elles veulent dormir. »

À propos de l'éducation de Kulture, Cardi B veut que son enfant reste humble - même si ses parents sont deux des plus grandes stars de la musique. Cependant, ceci ne veut ne pas dire que Kulture manquera de quoi que ce soit.

« Elle va être élevée dans une grande maison, a déclaré la rappeuse. Elle va très probablement obtenir tout ce qu'elle veut de moi et de son papa, mais je tiens également à ce qu'elle fasse preuve d'humilité. Donc, oui, je vais l'emmener voir son cousin, elle ira chez sa grand-mère, et j'aimerais qu'elle voie comment vivent les gens dans ma communauté. Je voudrais qu'elle soit humble, pour qu'elle ait l'envie de partager, pour qu'elle ne soit pas snob».