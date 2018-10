Lara Fabian dévoile son «Papillon» électro-pop

Agence QMI 05-10-2018 | 10h35

Lara Fabian sera de retour avec un nouvel album francophone en février. Elle en propose un premier extrait intitulé «Papillon».

Accompagnée d'une vidéoclip, la chanson électro-pop se retrouvera sur le 14e effort studio de l'artiste.

«Cette chanson représente pour moi la célébration de la joie et de la légèreté de l'âme et du coeur, détaille Lara Fabian dans un communiqué. Si nous passions 24 heures dans la vie d'un papillon, quelle vision changerions-nous de la nôtre? Je crois que nous prendrions assurément conscience de la grâce qui nous habite et de notre capacité à voler plus haut...»

L'artiste pourrait bien insérer cette composition créée et enregistrée à Montréal dans ses spectacles à guichets fermés au Théâtre St-Denis les 12 et 13 octobre, ainsi que celui prévu au Centre Vidéotron, à Québec, le 14 octobre.

Le plus récent album de Lara Fabian en anglais, «Camouflage» est paru en octobre 2017.

Plus tôt cette semaine, ses succès «Je t'aime» et «Leïla» ont reçu le titre de Classiques de la Socan, ayant été entendus plus de 25 000 fois à la radio.