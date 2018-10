Bobby Bazini au 40e Festival international de jazz de Montréal

Agence QMI 03-10-2018 | 14h27

Une première tête d'affiche du 40e Festival international de jazz de Montréal (FIJM) vient d'être annoncée. On apprenait mercredi que Bobby Bazini profitera de l'événement pour lancer son quatrième album avec un concert sur la scène du MTelus, le 29 juin, à 20 h 30.

L'artiste québécois reconnu internationalement, originaire de Mont-Laurier, dans les Laurentides, lançait en 2010 son premier opus, «Better in Time», qui lui a tout de suite apporté l'acclamation critique et populaire.

Ont suivi en 2014 les disques «Where I Belong» et, en 2016, «Summer is Gone». Mardi, Bazini recevait d'ailleurs le prix Chanson populaire anglophone au Gala de la SOCAN pour la pièce «C'est la vie», tirée de «Summer is Gone».

Pour son quatrième album solo, l'auteur-compositeur-interprète se promènera dans les sonorités blues, soul, folk et jazz.

Les billets pour la prestation de Bobby Bazini au Festival de jazz seront en vente ce vendredi, 5 octobre, à 10 h. Une prévente sera ouverte aux abonnés de l'infolettre du FIJM à compter de jeudi, le 4 octobre, à 10 h.

D'autres annonces concernant le 40e anniversaire du FIJM, qui se tiendra du 27 juin au 6 juillet 2019, auront lieu bientôt.