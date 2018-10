Mort du chanteur Charles Aznavour à l'âge de 94 ans

AFP 01-10-2018 | 09h00

PARIS | Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française, est mort dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 94 ans à son domicile dans les Alpilles au sud de la France, ont annoncé à l'AFP ses attachées de presse.

Véritable ambassadeur de la culture française, le chanteur français le plus connu à l'étranger revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute.

Il était annoncé à Bruxelles le 26 octobre et devait encore se produire en novembre et décembre à la Seine musicale, près de Paris, puis en mini-tournée en France.

Ces dernières semaines, l'infatigable Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris de parents arméniens, avait dû annuler quelques concerts. D'abord en avril à Saint-Pétersbourg, victime d'un tour de reins. Puis en mai, en raison d'une fracture de l'humérus gauche, après une chute. Une accumulation de pépins physiques qui le ramenaient subitement à sa condition de mortel.

«Je ne suis pas vieux, je suis âgé. Ce n'est pas pareil», se plaisait-il à nuancer. Une façon espiègle de défier le poids des années pour celui dont le couronnement artistique est venu assez tardivement, à 36 ans, le 12 décembre 1960 à l'Alhambra.

Connu pour ses grandes chansons comme La Bohème, La Mamma ou Emmenez-moi, mais aussi pour son engagement pour l'Arménie, il a aussi écrit pour les plus grands, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Edith Piaf qui le soutint ardemment et fut un de ses «quatre points cardinaux avec Charles Trénet, Constantin Stanislavski et Maurice Chevalier».

Il a aussi fait carrière au cinéma: en quelque 80 films, il tourna avec François Truffaut (Tirez sur le pianiste), Volker Schlondorff (Le tambour), Claude Chabrol (Les fantômes du chapelier)...

Parfois brocardé à ses débuts pour sa petite taille et sa voix, Aznavour a entretenu son mythe par la scène, dans les salles les plus prestigieuses du monde. Comme une revanche sur tous ceux qui ne lui prédisaient aucun avenir et qui «sont tous morts depuis longtemps, alors que moi... je suis encore là», affirmait-il.

Les grandes dates de la vie de Charles Aznavour

Voici les principales dates de la vie et la carrière de Charles Aznavour.

22 mai 1924: Naissance à Paris.

Naissance à Paris. 1946: Rencontre Édith Piaf qui le surnomme «le génie con». Aznavour accompagne Piaf sur scène au piano pendant 8 ans.