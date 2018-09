Travis Cormier fait renaître le rock classique

Agence QMI 28-09-2018 | 11h13

L'attente des admirateurs de Travis Cormier est terminée. Le protégé d'Éric Lapointe à «La Voix IV» a dévoilé, vendredi, le premier extrait officiel de son premier album.

Intitulée «Dollars & Hearts», la pièce en anglais rappelle les beaux jours du rock classique et fait entendre certains accents country. Évidemment, elle propose un court solo de guitare. On y retrouve des influences des groupes tels que Bon Jovi, Aerosmith et Kid Rock.

Plus tôt cette semaine, les fans du jeune homme ont également pu poser l'oreille sur des versions acoustiques de «Over You» et «All For You», deux autres chansons qui composeront l'effort de Travis Cormier, grâce à la nouvelle série «WhiteBox Play».

Malgré ces sorties, aucune date n'a encore été avancée pour l'album qui devait voir le jour au début de l'année. L'enregistrement a été complété dans le studio du Canadien Bryan Adams, à Vancouver, avec le réalisateur Bob Rock et les musiciens du chanteur.