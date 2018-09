Yves Leclerc 27-09-2018 | 15h39

Muse sera de retour à Québec en 2019 à l'occasion de leur prochaine tournée. Le trio britannique vient de dévoiler une série de villes où il s'arrêtera. Québec figure sur son itinéraire nord-américain, tout comme Montréal et Toronto.

Les dates entourant cette tournée qui suivra la parution de l'album Simulation Theory, qui sera lancé le 9 novembre, ne sont pas encore connues.

On ne sait pas non plus sur Muse donnera un ou deux spectacles au Centre Vidéotron.