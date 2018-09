Les Cool Kids lancent un premier mini-album

Agence QMI 27-09-2018 | 11h34

«Changer le monde», le tout premier album de la jeune formation Cool Kids, sera disponible vendredi.

Comprenant six compositions, dont la pièce-titre lancée avec un clip en août, l'effort pourra être téléchargé sur les différentes plateformes numériques.

La majorité des chansons, cinq en français et une en espagnol, ont été coécrites par Jorane et Éloi Painchaud. Elles ont été enregistrées sous la direction de Louis Côté, réalisateur qui a travaillé avec Shy'm, K.Maro et Mixmania.

Créé il y a à peine trois mois, le groupe Cool Kids est formé de six adolescents âgés de 13 à 16 ans. Cet été, ils ont offert des représentations dans quelques festivals comme ce fut le cas lors de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les six jeunes poseront également leurs voix sur la trame sonore du film d'animation «La course des tuques» le temps de deux chansons. L'une d'elle sera leur reprise du succès «Beautiful Day» de U2. Ils ont également collaboré à l'habillage sonore de la série «Mini-tuques» («Snowsnaps») présentée sur les ondes de Disney et Télétoon.