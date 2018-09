Un concert «Jurassic Park» à la Place des Arts

Agence QMI 25-09-2018 | 12h42

L'univers du film «Jurassic Park» sera transformé par 77 musiciens à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, les 29 et 30 mars 2019.

Dirigé en direct par Evan Mitchell, le grand orchestre revisitera l'entièreté de la trame sonore qu'a composée le primé John Williams pour le long métrage de 1993 réalisé par Steven Spielberg.

Peuplée de dinosaures, l'oeuvre gagnante de trois Oscars sera projetée en version originale anglaise avec sous-titres en français. Elle sera offerte en haute définition.

La compagnie à l'origine de cette initiative est Attila Glatz à qui on doit les ciné-concerts «Harry Potter», «Gladiator», «The Godfather» et «Amadeus» aussi présentés à Montréal.

Les billets (49,44 $ à 121,08 $ pièce) sont en vente en ligne (placedesarts.com).

Lancé en grande pompe en juin, le plus récent volet de la franchise «Jurassic Park», «Monde jurassique: le royaume déchu», a amassé plus de 1,3 milliard $ US sur les écrans des salles obscures mondiales.