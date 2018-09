Le Dave Matthews Band choisit Montréal

Agence QMI 25-09-2018 | 10h33

La nouvelle tournée nord-américaine d'arénas du Dave Matthews Band ne comprendra qu'un arrêt au Canada. C'est Montréal qui a été choisie par la formation originaire de la Virginie.

Du 27 novembre au 15 décembre, le groupe proposera 12 spectacles dans 10 villes. L'arrêt au Centre Bell a été fixé au 8 décembre.

Une prévente est actuellement en cours. La vente générale (evenko.ca) s'amorcera quant à elle le 5 octobre à 9 heures. Il faudra débourser au minimum 79,50 $ afin de s'assurer une place.

Outre ses nombreux succès comme «Crash Into Me» et «What Would You Say», le Dave Matthews Band interprétera certaines pièces tirées de son plus récent opus, «Come Tomorrow», paru en juin.

Il s'agira donc d'une énième visite des Américains dans la province, eux qui ont clôturé la 51e édition du Festival d'été de Québec avec un concert couru sur les plaines d'Abraham en juin.