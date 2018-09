Les festivals menacés au parc Jean-Drapeau?

Raphaël Gendron-Martin 25-09-2018 | 09h40

Dans le but de revaloriser ses espaces verts, la Ville de Montréal est présentement à étudier l'avenir du parc Jean-Drapeau. Cette nouvelle vision pourrait entraîner de nombreux changements pour les festivals qui y sont présentés chaque été, dont le populaire Osheaga. Mais les promoteurs evenko et Piknic Électronik n'ont pas dit leur dernier mot.

Il y a quelques jours, evenko et Piknic Électronik ont chacun lancé une pétition en ligne sur le site Change.org afin d'inciter les mélomanes à manifester leur amour pour le parc Jean-Drapeau et ses festivals. Elle ont conjointement recueilli plus de 17 000 signatures.

« Depuis près de 20 ans, le parc Jean-Drapeau et evenko collaborent pour offrir des expériences hors pair à des milliers de personnes provenant des quatre coins du globe. Ensemble, nous avons créé des événements incontournables qui font rayonner ce lieu historique », écrit evenko, qui présente les festivals Osheaga, Heavy Montréal, ÎleSoniq et '77 Montréal tous les ans au parc Jean-Drapeau.

Une vision sur dix ans

Les deux promoteurs s'inquiètent, car la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a annoncé l'élaboration d'un nouveau plan directeur pour 2018-2028. Dans ce nouveau plan, on voudrait davantage mettre en valeur les espaces naturels et culturels du parc. Et pour ce faire, depuis le printemps dernier, on a mis en place des audiences via l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Dès mercredi, et jusqu'au 3 octobre, six séances d'audition des opinions se tiendront à l'OCPM. Plus de 40 organismes, événements et citoyens iront y faire une présentation, dont Moment Factory, Culture Montréal et Silence Saint-Lambert. De leurs côtés, evenko et Piknic Électronik participeront tous deux séparément à l'audition du 2 octobre.

Parmi les enjeux de ces audiences, il y a l'avenir du futur amphithéâtre extérieur du parc Jean-Drapeau, présentement en rénovation au coût de plus de 70 millions $, et qu'evenko espère pouvoir utiliser pour ses festivals dès l'été prochain.

« Bien entendu, nous avons une vision pour ce grand espace, une vision qui consiste à revaloriser ce grand parc en misant sur ses espaces verts et à replacer le citoyen au coeur de sa mission fondamentale. Le plan directeur qui suivra cet exercice marquera un nouveau souffle pour le parc et nous souhaitons que les Montréalais et les Montréalaises puissent se le réapproprier », a indiqué au Journal l'attachée de presse de la mairesse Valérie Plante, Geneviève Jutras.