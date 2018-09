Papier+Piano+Voix: quand des pianistes rencontrent des VJ

Agence QMI 20-09-2018 | 15h35

L'univers des pianistes Jean-Michel Blais, Martin Lizotte et Roman Zavada prendra une nouvelle dimension grâce à des VJ qui accompagneront leur oeuvre en images lors de l'événement Papier+Piano+Voix.

De vendredi à dimanche entre les murs de la Salle André-Mathieu, à Laval, seront présentés des spectacles musicaux et numériques durant lesquels projections et animations viendront appuyer les notes de piano.

C'est Jean-Michel Blais qui, fort de son album «Dans ma main», lancera ces rencontres artistiques vendredi. Suivront, le lendemain, Martin Lizotte avec «Ubiquité» et Roman Zavada qui présentera ce que lui ont inspiré les aurores boréales. Ce dernier conclura le week-end en proposant un voyage en plein cinéma muet. Images et musique feront revivre les grandes stars de cet art, comme Buster Keaton, Charlie Chaplin et le duo Laurel & Hardy.

Les billets pour les trois soirées sont en vente en ligne (co-motion.ca). Une formule trois jours et un forfait famille sont aussi offerts.