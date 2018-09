L'Orchestre Métropolitain célèbre les 50 ans de Télé-Québec

Agence QMI 19-09-2018 | 16h05

Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre Métropolitain clôtureront en grand l'année de festivités des 50 ans de Télé-Québec, avec un concert qui se tiendra une seule fois, le dimanche 7 octobre prochain, à la Maison symphonique.

Intitulé «La symphonie de Télé-Québec», l'événement réunira 70 musiciens et une chorale de 100 chanteurs, qui interpréteront une quarantaine de chansons et musiques ayant marqué l'histoire de la chaîne publique depuis sa fondation, en 1968.

Ce sera donc l'occasion d'entendre en version orchestrale des «classiques» de Télé-Québec, comme les comptines et berceuses de «Passe-Partout», et les indicatifs musicaux de «Avec un grand A», «Zap», «Like-Moi!», «Droit de parole», «Beau et chaud», «Le club des 100 watts» et «Station Soleil», entre autres.

Quelques personnalités ayant laissé leur empreinte à Télé-Québec, dont Véronique Béliveau et le duo Normand Brathwaite - Mélissa Lavergne, de «Belle et Bum», participeront au spectacle. Une centaine d'autres visages connus associés à l'antenne fouleront également le tapis rouge qui précédera la fête.

On se remémorera des souvenirs de tous les types d'émissions, des affaires publiques aux rendez-vous jeunesse, dans des arrangements inédits signés François Vallières, Blair Thomson et Hugo Bégin.

Les billets pour «La symphonie de Télé-Québec» sont en vente sur le site de la Place des Arts (placedesarts.com).