40e Gala de l'ADISQ : Philippe Brach et Pierre Lapointe partent favoris

Marie-Josée Roy 12-09-2018 | 21h08

Philippe Brach et Pierre Lapointe partent favoris au tableau d'honneur du 40e Gala de l'ADISQ, dont la liste des finalistes était dévoilée mercredi.

Respectivement en lice dans 13 et 11 catégories - incluant les nominations industrielles et techniques -, Brach (pour «Le silence des troupeaux») et Lapointe (pour «La science du coeur») pourraient repartir avec les trophées de l'Album de l'année - Choix de la critique, d'Auteur ou compositeur de l'année, du Spectacle de l'année - Auteur-compositeur-interprète et de la Vidéo de l'année.

Le plus récent opus de Philippe Brach, lancé en novembre 2017, pourrait être sacré Album de l'année - Alternatif, tandis que la «Science du coeur» de Pierre Lapointe, dévoilée au début octobre, il y a tout juste un an, sera peut-être décorée du Félix de l'Album de l'année - Adulte contemporain.

Brach court en outre la chance d'être salué comme Interprète masculin de l'année, tout comme Ludovick Bourgeois, Marc Dupré, Hubert Lenoir et Patrice Michaud.

Debbie et La Bolduc

Du côté de l'Interprète féminine, certains seront peut-être étonnés de trouver Debbie Lynch-White (pour le disque «La Bolduc», paru en accompagnement au film du même titre, et aussi en compétition pour l'Album de l'année - Réinterprétation) parmi les aspirantes. La comédienne se mesurera à Isabelle Boulay, Andréanne A. Malette, Klô Pelgag et Guylaine Tanguay.

2 frères, Alfa Rococo, Galaxie, Kaïn et Les soeurs Boulay batailleront pour les lauriers du Groupe ou Duo de l'année.

Quelques visages de la relève ayant émergé dans la dernière année font également bonne figure. C'est le cas du rappeur Loud et d'Hubert Lenoir, cités tous les deux à sept reprises, entre autres sous des bannières aussi prestigieuses que celles d'Album de l'année - Choix de la critique, Chanson de l'année et Révélation de l'année.

Leurs collègues Lydia Képinski (6 nominations), Ludovick Bourgeois (4 nominations) et Roxane Bruneau (2 nominations) pourraient toutefois leur ravir ce dernier titre.

Alors que Lenoir s'est suffisamment démarqué pour être considéré comme un potentiel Interprète masculin de l'année, son projet «Darlène» a été remarqué dans le créneau Album de l'année - Pop.

Loud, quant à lui, revendiquera possiblement les hommages de l'Album de l'année - hip hop, de l'Artiste québécois de l'année s'étant le plus illustré hors Québec et de l'Auteur ou compositeur de l'année.

«Fou», la pièce d'Andréanne A. Malette dont l'absence avait été décriée dans la catégorie de la Chanson de l'année, il y a un an, s'y retrouve cette année.

Isabelle Boulay (pour «En vérité» - 6 nominations), Tire le coyote (Pour «Désherbage» - 6 nominations), The Barr Brothers (pour «Queen of the Breakers» - 5 nominations), Marc Dupré (pour «La vie qu'il nous reste» - 5 nominations), Lydia Képinski (pour «Premier Juin» - 6 nominations), 2 frères (pour «La route» - 4 nominations) et Ludovick Bourgeois (pour «Ludovick Bourgeois» - 4 nominations) seront d'autres noms à surveiller dans les célébrations de l'édition 2018 de la grande fête de la chanson.

Le 40e Gala de l'ADISQ se tiendra le dimanche 28 octobre, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Pour une 13e année consécutive, Louis-José Houde animera la cérémonie, que transmettra Radio-Canada en direct à compter de 20 h.

Quelques jours plus tôt, le mercredi 24 octobre, Claudine Prévost pilotera, en après-midi, le Gala de l'Industrie, et Marie-Mai et Yann Perreau mèneront le Premier Gala en soirée, lequel sera présenté à Télé-Québec. Plusieurs de la cinquantaine de distinctions remises par l'ADISQ seront décernées lors de ces deux rendez-vous.

Les principales nominations

Interprète féminine de l'année:

- Isabelle Boulay

- Debbie Lynch-White

- Andréanne A. Malette

- Klô Pelgag

- Guylaine Tanguay

Interprète masculin de l'année:

- Ludovick Bourgeois

- Philippe Brach

- Marc Dupré

- Hubert Lenoir

- Patrice Michaud

Groupe ou duo de l'année:

- 2Frères

- Alfa Rococo

- Galaxie

- Kaïn

- Les soeurs Boulay

Chanson de l'année:

- Comme avant - 2Frères(Steve Marin)

- J'en ai plein mon cass - Émile Bilodeau(Émile Bilodeau)

- Faufile - Charlotte Cardin (Charlotte Cardin)

- Une raison d'exister - Marc Dupré (Nelson Minville, Marc Dupré/Marc Dupré, Gautier Marinof)

- Fille de personne II - Hubert Lenoir (Hubert Chiasson)

- Pour que tu m'aimes encore, Les soeurs Boulay (Jean-Jacques Goldman)

- Toutes les femme savent danser, Loud (S.Cliche Trudeau/P.-L. Rioux, A.Guay, M.Vincent, J.M.M.Lebron)

- Fou - Andréanne A.Malette (Andréanne A. Malette, Manuel Gasse/Andréanne A.Malette)

- La saison des pluies - Patrice Michaud (Patrice Michaud/Mark Hébert,Patrice Michaud)

- À hauteur d'homme - Vincent Vallières (Vincent Vallières/Vincent Vallières, François Plante)