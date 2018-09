Mac Miller honoré ce soir à Pittsburgh

WENN 11-09-2018 | 08h09

Mac Miller sera honoré par ses admirateurs lors d'une veillée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aujourd'hui. Les patrons de Nightfall Records, son label, ont organisé l'événement pour que les admirateurs puissent se recueillir et faire leur deuil de la vedette.

La veillée aura lieu au Frick Park, qui avait inspiré le premier album de Mac Miller, Blue Slide Park, en 2011.

«Nous aimerions rassembler la ville pour cette icône de légende, peut-on lire dans un communiqué diffusé par le label sur Facebook. Mac mérite d'être salué par une soirée célébrant sa vie, évoquant ses difficultés, et se souvenant de ses histoires ; et plus important encore, on doit se souvenir de son oeuvre, qui a apporté de la joie dans la vie de tous ceux qui l'ont écoutée. Nous accueillerons avec plaisir tous les artistes voulant venir peindre, créer, dessiner, ou s'exprimer artistiquement pour cet événement.»

De nombreuses vedettes ont déjà rendu hommage sur scène au rappeur défunt, parmi lesquels Liam Gallagher, J. Cole, G-Eazy, ou encore Childish Gambino. «Je suis quelqu'un de très sensible, et ce truc sur Mac Miller m'a bien retourné, a déclaré le rappeur sur scène à Chicago. Il était si gentil. Le plus doux. Et nous sommes tous deux des gamins sortis d'Internet. On parlait. Et il adorait la musique.» L'auteur de This Is America a aussi encouragé ses admirateurs à exprimer leurs émotions et à ne pas cacher leur peine. «On a le droit d'être triste. Mon coeur est en miettes, et je me sens bien d'être triste, parce que cela me dit qu'il était spécial, qu'on a eu quelque chose de spécial. Tout le monde dans cette pièce mérite ça», a-t-il ajouté.

G-Eazy, quant à lui, a craqué sur scène pendant sa chanson Everything Will Be OK, lors d'un concert en Floride. «Je vous jure, la vie est tellement p*tain de fragile. Appréciez l'instant présent. Soyez dedans. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez», a-t-il déclaré alors qu'une gigantesque photo de Mac Miller apparaissait sur l'écran.