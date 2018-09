«Qué vendra» : nouvel extrait pour Zaz

Agence QMI 07-09-2018 | 14h11

La chanteuse Zaz a dévoilé vendredi un premier extrait de son quatrième album studio, qui paraîtra le 16 novembre.

Intitulée «Qué vendra» et mélangeant français et espagnol, la chanson est comme «une ballade sur les chemins de la vie qu'on emprunte», a expliqué Zaz dans un communiqué.

L'expression se traduit par «quoi qu'il arrive», et fait écho aux nombreuses heures passées sur la route et en spectacle par l'auteure-compositrice-interprète française, qui décrit «Qué vendra» comme un message d'espoir reflétant ses valeurs de citoyenne du monde. Le vidéoclip accompagnant la pièce peut également être visionné sur le web dès maintenant.

Depuis la sortie de son premier opus éponyme, en 2010, Zaz a écoulé quatre millions d'albums à l'échelle internationale et a offert plus de 500 concerts en tournée sur cinq continents. Sa dernière collection originale, «Paris», sortie en 2014, a été vendue à 860 000 exemplaires dans le monde. Zaz s'était produite au Centre Bell et au Centre Vidéotron, fin avril 2017. Elle sera de retour dans ces mêmes salles au printemps prochain, soit le 24 avril 2019 à Québec et le 26 avril 2019 à Montréal, dans la foulée du lancement de son quatrième disque.