Fête de la musique de Tremblant : 45 000 spectateurs pour le 20e anniversaire

Agence QMI 04-09-2018 | 15h49

Le 20e anniversaire de la Fête de la musique de Tremblant a été célébré avec faste par près de 45 000 visiteurs, pendant le week-end de la fête du Travail qui vient de s'achever.

Mardi, dans le communiqué traçant le bilan de l'événement, les organisateurs François Mario Labbé, président d'Analekta, et Pierre Bertrand, directeur général de l'Association de villégiature Tremblant, ont annoncé le renouvellement de leur collaboration pour les cinq prochaines années, ce qui permettra aux mélomanes de souligner les 25 ans de la Fête de la musique en 2023.

Sous la direction artistique de sa fondatrice Angèle Dubeau, le rendez-vous comptait entre autres à son affiche, cette année, Robert Charlebois, l'Orchestre symphonique de Montréal et son chef, Kent Nagano, The Lost Fingers, Lorraine Desmarais et Édith Butler. Angèle Dubeau et son ensemble La Pietà ont également offert un hommage à Oliver Jones.