Kim Kardashian dément avoir eu une aventure avec Drake

Wenn 04-09-2018 | 10h12

Certains fans en sont persuadés : la fameuse Kiki qu'évoque Drake dans son hit «In My Feelings» ne serait autre que Kim Kardashian.

Kiki est en effet le surnom donné à la star de téléréalité dans son émission «Keeping Up with the Kardashians», mais la principale intéressée vient de démentir sur ses réseaux sociaux : «Ça n'est jamais arrivé. Fin de l'histoire».

Dans son titre, Drake parle de Kiki en ces termes : «Kiki, est-ce que tu m'aimes ? / Dis que tu ne me quitteras jamais / Parce que je te veux / Et j'ai besoin de toi».

Il n'y a pas que les fans qui croient à cette théorie. L'ex de Kim Kardashian, Nick Cannon, a laissé entendre que c'était crédible.

Pourquoi? Selon lui, Drake «a quelque chose de personnel avec toute cette famille» et pense que c'est pour cela que le chanteur n'a pas répondu aux attaques de Pusha T, le protégé de Kanye West (et mari de Kim Kardashian), qui a dévoilé sur un titre de son dernier album que Drake avait un enfant caché avec une star de l'industrie du X.

Le démenti de Kim Kardashian suffira-t-il? Drake n'a pour l'instant pas réagi.