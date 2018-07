La Fête de la musique de Tremblant célèbre ses 20 ans

Agence QMI 31-07-2018 | 15h35

La Fête de la musique de Tremblant célébrera ses 20 ans avec Kent Nagano et l'Orchestre symphonique de Montréal, Robert Charlebois, The Lost Fingers et Édith Butler, du 30 août au 3 septembre prochain.

Comme le veut la tradition, l'événement fondé par Angèle Dubeau - qui en est toujours la directrice artistique -, animera le village piétonnier de Tremblant avec sa vaste offre de concerts gratuits, la fin de semaine de la fête du Travail.

Pour souligner ses deux décennies d'existence, la Fête de la musique accueillera également Lorraine Klaasen (dans un hommage à Nelson Mandela), King Abid, Quartango, Tambouyé, Boogàt, Colin Hunter, H'Sao, James Gelfand, le trio Stéphane Tétreault - Valérie Milot - Antoine Bareil, Nomadic Massive, Tango Boréal, Pentaèdre et plusieurs autres, pour ravir les mélomanes.

Angèle Dubeau y sera bien sûr avec son ensemble La Pietà pour le concert des 20 ans, auprès de Robert Charlebois et Lorraine Desmarais, autre invitée de marque de la Fête de la musique. Des spectacles pour enfants seront en outre à l'horaire.

La programmation détaillée de la 20e Fête de la musique de Tremblant est disponible sur le site officiel (www.fetedelamusiquetremblant.com).