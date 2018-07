Elton John dénonce les discriminations homophobes en Russie et en Europe de l'Est

AFP 24-07-2018 | 10h07

Le chanteur britannique Elton John s'est livré mardi à Amsterdam à une violente tirade contre les gouvernements de Russie et d'Europe de l'Est, accusés de «discriminations importantes» contre les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres, et de faire obstacle à la lutte contre le sida.

«S'il n'y avait pas ce sectarisme et cette haine, alors cette maladie pourrait être éradiquée bien plus rapidement que vous puissiez l'imaginer», a-t-il lancé à des journalistes à la conférence sur le sida d'Amsterdam. «Ces pays pratiquent une politique de discriminations importantes contre les membres de la communauté LGBT», a-t-il dénoncé.