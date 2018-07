L'horaire d'Osheaga est maintenant connu

Agence QMI 23-07-2018 | 15h31

Le groupe evenko a dévoilé lundi l'horaire de la 13e édition du festival Osheaga, qui se tiendra au parc Jean-Drapeau, à Montréal, le week-end du 3 au 5 août.

Parmi les têtes d'affiche les plus attendues, la chanteuse Dua Lipa, le rappeur Post Malone et le groupe rock Florence and the Machine se succéderont sur la Scène de la Rivière à 17h40, 19h20 et 21h20, le dimanche, soir de clôture.

Les mythiques formations Blondie et Arctic Monkeys y seront en vedette le samedi, à 17h35 et 21h20, tandis que le vendredi, on applaudira St. Vincent à 17h40 et Travis Scott à 21h45.

Jenny Lewis, The National, Yeah Yeah Yeahs, Khalid, Future Islands et Franz Ferdinand, entre autres, font également partie de la programmation.

Au nombre des Québécois à surveiller à Osheaga cette année, on compte notamment Matt Holubowski, Chromeo, Loud et Milk & Bone.