L'ex-batteur du groupe Pantera est décédé

23-06-2018

L'ancien batteur du groupe de métal Pantera, Vinnie Paul, est décédé à l'âge de 54 ans, a annoncé le groupe vendredi soir sur son site internet.

«Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul nous a quittés. [...] Aucun détail n'est disponible pour le moment. La famille demande le respect de sa vie privée pendant cette épreuve», a écrit le groupe.

Vinnie Paul avait fondé le groupe Pantera en 1981 avec son frère Darrell Lance Abbott, surnommé Dimebag Darrell. Le groupe a connu un grand succès sur la scène métal dans les années 90. Il a été en nomination pour des Grammy à deux reprises, en 1995 et en 2001. Son album «Far Beyond Driven» s'est hissé en tête du classement à son lancement, en 1994, et l'album «Vulgar Display of Power» (1992) est multi platine aux États-Unis.

Vinnie Paul a également joué dans le groupe Damageplan avec son frère Dimebag Darrell, jusqu'à la mort de ce dernier, assassiné sur scène en 2004. Le batteur a rejoint la formation Hellyeah en 2006.