Exclusivité ou non ? La justice autorise la tenue d'un procès contre Kanye West

AFP 22-06-2018 | 22h26

NEW YORK | Un juge américain a autorisé vendredi la tenue d'un procès contre la vedette du rap Kanye West, accusé d'avoir menti à ses admirateurs en leur promettant l'accès en exclusivité à son album « The Life of Pablo » s'ils s'abonnaient à la plateforme de streaming Tidal.

Un admirateur se sentant lésé souhaite déposer un recours en nom collectif (« class action »), que pourrait rejoindre d'autres admirateurs déçus dans le but obtenir une compensation financière.

L'objet de son grief: un tweet du rappeur de Chicago expliquant, avant la sortie de son album en 2016, que « The Life of Pablo » ne serait disponible que sur Tidal, la plateforme de son ami Jay-Z.

L'album, « ne sera au grand jamais disponible sur Apple », avait alors écrit Kanye West.

Six semaines après, vu le faible nombre d'abonnés dont jouit Tidal en comparaison à ses concurrents, l'album était finalement disponible sur Apple Music et Spotify.

Le plaignant, qui se décrit comme un grand admirateur de Kanye West, explique que s'il avait su qu'il pourrait écouter l'album sur d'autres plateformes, gratuites, il n'aurait jamais pris un abonnement à Tidal, un service payant.

Après un premier mois gratuit, il a payé 9,99 dollars pour avoir accès à Tidal un second mois, avant d'annuler son abonnement.

Les avocats de Kanye West ont argué que le tweet du rappeur n'était pas trompeur, la version ayant été publiée sur les autres plateformes étant remastérisée et donc, très légèrement, différente.

Un argument « faible » selon un juge fédéral de New York, qui a refusé de débouter la plainte contre M. West.

Mais selon le magistrat, il n'y a pas de raison pour que l'affaire soit traitée par la justice new-yorkaise, le plaignant et Kanye West résidant tous les deux dans l'État de Californie.