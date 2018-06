Fête nationale à Montréal: traditionnelle, actuelle et «vintage à l'os»

Yan Lauzon 22-06-2018 | 17h06

Une fois de plus, un large spectre musical sera balayé lors du Grand spectacle de la fête nationale à Montréal, samedi soir. Aux côtés de figures quasi emblématiques comme Michel Rivard, Claude Dubois et Vincent Vallières, les Québécois entendront notamment le groupe de musique traditionnelle Le Vent du Nord, le duo hip-hop Seba et Horg ainsi que la jeune sensation Hubert Lenoir.

Si ce dernier a accepté de monter sur scène à la place des Festivals, c'est pour y interpréter «Fille de personne» et former un duo avec Klô Pelgag le temps de la pièce «Nancy Beaudoin» de la formation Aut'chose, «un groupe qui a été sous-représenté dans les spectacles de variétés», a-t-il dit jeudi, lors d'une journée de répétitions.

Pour le plus récent récipiendaire du Prix Félix-Leclerc de la chanson, une prestation devant un public comme celui de la fête nationale ne diffère en rien des autres. Même en sachant que ce sera un baptême à cet événement. «Je présente mon oeuvre comme elle est», a-t-il confié.

«Vintage à l'os»

Ce sera aussi une première pour les gars de Seba et Org à qui on doit la chanson nostalgique «Vintage à l'os». L'invitation qu'ils ont reçue est un véritable honneur. «Quand tu fais de la musique au Québec, je ne pense pas que tu peux t'imaginer une consécration plus ultime», a détaillé Horg, aussi DJ.

Les deux artistes seront appuyés par plusieurs musiciens et deux chanteuses d'opéra afin d'offrir une nouvelle version de leur succès. Un truc qui les emballe.

«Ce n'est plus un ¨beat¨ de ¨rap¨; c'est devenu une chanson, quelque chose qui nous dépasse, a précisé Horg. C'est la version ¨all dressed¨ qu'on aurait rêvé. Juste ça, c'est un super gros velours. De voir notre chanson se faire bichouner par des musiciens professionnels qui l'ont décortiquée à la seconde près pour ajouter quelque chose, c'est hot!»

Peu de «medleys»

Selon Pierre Séguin, metteur en scène et réalisateur du Grand spectacle, on y entendra «toutes les musiques qui ont influencé le Québec». Les festivités musicales s'amorceront avec des chants autochtones et se termineront par un rassemblement.

Bien sûr, on jouera des extraits de succès francophones tels que «Bobépine», «Je suis cool», «Point de mire» et autres. Par contre, une importante place a aussi été réservée à des chansons entières.

«Pour passer d'une époque à l'autre, on n'a pas le choix de faire quelques amalgames de chansons, des ¨medleys¨, reconnaît Pierre Séguin. Mais on n'en fait pas beaucoup parce qu'on croit beaucoup qu'il y a de moins de moins de vecteurs de diffusion de la chanson francophone et on essaie de donner [aux artistes] le maximum d'espace.»

Encore cette année, c'est Guillaume Lemay-Thivierge qui animera le grand spectacle de la fête nationale à Montréal. On pourra notamment l'entendre pousser la chansonnette avec justesse sur une partie du succès «Julie» du groupe Les Colocs.

L'événement sera télédiffusé le 24 juin à 20 heures sur ICI Radio-Canada Télé ainsi que par Rythme FM et CKOI à la radio.