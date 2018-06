Paul McCartney sort deux chansons et annonce un nouvel album

AFP 20-06-2018 | 19h26

PARIS | Paul McCartney a annoncé mercredi la parution le 7 septembre de son 17e album solo, « Egypt Station » qu'il a décrit comme un récit de voyage musical et dont il a dévoilé deux titres, « Come on to me » et « I don't Know ».

Pour l'occasion, l'ex-bassiste des Beatles a renoué avec un vieux concept inventé par le groupe de légende dont il fut le coleader avec John Lennon, puisque ces deux nouvelles chansons constituent un single à double Face A. Ils avaient été en effet les premiers à casser la hiérarchie Face A/Face B propre aux 45 tours en 1965 avec « Day Tripper/You Can Work it Out ».

McCartney, dont le précédent opus « New » remonte à cinq ans, a expliqué sur son site internet que le titre « Egypt Station » faisait référence à un tableau éponyme peint par lui-même et invitait à « un voyage kaléidoscopique à travers une myriade de territoires musicaux ».

« Dans «Egypt Station», chaque titre est comme une station. Ça nous a aidés à structurer nos idées pour ces chansons. C'est comme si la musique émanait d'un endroit que j'avais rêvé », a ajouté la légende de la pop britannique.

L'opus s'ouvrira et se terminera avec deux morceaux instrumentaux justement intitulés « Station I » et « Station II ».

En attendant de les découvrir à la rentrée, ainsi que d'autres chansons aux titres déjà connus comme « Happy With You », « People Want Peace » ou « Despite Repeated Warnings », les deux nouvelles compositions sonnent comme du pur Macca.

« Come on to Me » est très Beatles dans son approche, avec sa rythmique pop et son sitar en fin de parcours. « I Don't Know » est une ballade au piano plus mélancolique.

McCartney, qui a fêté ses 76 ans lundi, est un des deux survivants des Beatles avec Ringo Starr, actuellement en tournée avec son groupe All Starr Band.

En grande forme, Macca a surpris ses admirateurs le 9 juin en jouant sans prévenir dans un petit pub de Liverpool (le Liverpool Philharmonic Pub) sa ville natale. Un happening organisé pour les besoins de la très populaire émission « Carpool Karaoke » animée par James Corden.