Près de 200 artistes pour les 50 ans du Festival de la chanson de Granby

Agence QMI 04-06-2018 | 15h23

La 50e édition du Festival international de la chanson de Granby (FICG), qui se tiendra du 15 au 26 août, aura l'appui de 197 artistes pour fêter comme il se doit son anniversaire.

Les organisateurs ont également misé sur 15 productions originales, ajouté une quatrième journée de spectacles gratuits et comptent installer une deuxième scène au parc Daniel-Johnson.

En prestation, il sera donc possible de voir et d'entendre des chanteurs tels que Patrice Michaud, Alex Nevsky, Klô Pelgag, Pierre Lapointe, Andréanne A. Malette, Daniel Bélanger, Jorane et Paul Piché.

Spectacles gratuits

Dévoilée lundi, la programmation de l'événement comprend 89 spectacles, dont quatre grands rassemblements extérieurs gratuits qui égaieront le parc Daniel-Johnson du 23 au 26 août.

Vincent Vallières proposera d'abord «Ok on part!» en compagnie de plusieurs invités. Son rendez-vous sera suivi d'une soirée de parrainage créatif intitulée «Musique du monde» qui vibrera aux rythmes de sonorités africaines, algériennes et indiennes, entre autres. Animée par Émile Proulx-Cloutier, l'initiative «Beau comme on s'aime» viendra ensuite célébrer les 50 ans de l'Office franco-québécois de la jeunesse. Ce concert précédera «Fou de toi» qui marquera la clôture du FICG et accueillera anciens participants et lauréats de l'événement.

Déjà annoncé, un mélange de voix de femmes bien connues (Isabelle Boulay, Fabienne Thibault et Safia Nolin, notamment) porté par l'Orchestre symphonique de Montréal résonnera au Palace de Granby le 23 août.

La finale du festival aura quant à elle lieu le 22 août. L'an dernier, les grands honneurs ont été décernés à Pierre Guitard.