L'agent de Boom Desjardins meurt subitement

Yves Charlebois 31-05-2018 | 15h30

Stéphane Lanthier, l'imprésario du groupe La Chicane et de Daniel «Boom» Desjardins, est décédé subitement à la suite d'un malaise survenu jeudi matin, quelques heures avant une conférence de presse du festival Rock Fest de Saint-Pierre-Baptiste, où il devait se rendre en compagnie du chanteur.

«Stéphane était un partenaire de longue date, un membre grandement important de l'équipe, mais également un ami. Son départ est un véritable choc», a écrit le meneur du groupe La Chicane sur sa page Facebook.

Selon Aurélie Guindon de la Sûreté du Québec, le décès n'est pas considéré comme suspect. M. Lanthier aurait eu un malaise, et son corps a été découvert deux heures plus tard. La scène aurait été captée par des caméras de surveillance du Manoir du lac William, où il logeait avec Boom Desjardins.

M. Lanthier devait accompagner Boom Desjardin à une conférence de presse du Festival RockFest de Saint-Pierre-Baptiste, qui aura lieu en août et dont le musicien est porte-parole. L'événement a été annulé.

L'agent d'artistes était propriétaire de S-Quad Communications de Québec. En plus de Boom Desjardins et de La Chicane, il comptait parmi ses protégés le comédien Emmanuel Auger, l'humoriste Jean-Thomas Jobin, l'homme fort Jean-François Caron et le chanteur Dany Bédar, pour ne nommer que ceux-ci.

Stéphane Lanthier et Boom Desjardins étaient amis depuis plus de vingt ans. M. Desjardins a quitté l'hôtel vers midi jeudi et n'a pas voulu émettre de commentaire.