Deux spectacles hommages et un renouvellement de partenariat pour les 30 ans des Francos

Frédéric T. Muckle 17-05-2018 | 16h20

La 30e édition des Francos se terminera cet été avec deux spectacles gratuits rendant hommage respectivement à feu Jacques Higelin et au grand Luc Plamondon.

C'est l'artiste Yann Perreau qui sera aux commandes du spectacle en hommage au chanteur français décédé le 6 avril dernier, tandis que le concert pour M. Plamondon comptera plutôt sur une panoplie d'artistes féminines, dont Ariane Moffatt et Safia Nolin, pour interpréter les nombreux succès du parolier et producteur québécois.

«Je veux essayer de ramasser toutes les facettes et l'esprit [de Jacques Higelin] et d'en faire un spectacle qui va plaire aux gens même si les chansons ne sont pas si connues», a résumé M. Perreau pour décrire le spectacle en hommage à l'auteur-compositeur-interprète et comédien français.

«Il y a de grandes chansons que je veux mettre de l'avant et j'ai quand même une belle palette d'invités pour le faire», a-t-il ajouté en parlant de la participation de Catherine Major, Hubert Lenoir et Anna Frances du groupe Les Deuxluxes.

Pour le spectacle en hommage à Luc Plamondon qui clôturera le festival à 21 h le 17 juin, Betty Bonifassi, Klô Pelgag, La Bronze, Marie-Pier Arthur, Marta Wainwright et quelques autres interprètes s'attaqueront au répertoire de l'homme derrière «Starmania» et quantité d'autres succès.

Le slameur Grand Corps Malade, Marc Dupré, Claude Dubois, Émile Bilodeau, Fred Fortin, Mara Tremblay, Pierre Lapointe, Roch Voisine et le rappeur québécois Rymz sont quelques-uns des artistes qui se produiront cette année à cette 30e édition des Francos.

Un renouvellement de partenariat

Les dirigeants de l'événement qui se déroulera à Montréal du 8 au 17 juin ont aussi annoncé jeudi, en compagnie de Geoff Molson, que l'entreprise Bell renouvelait son partenariat avec le festival pour 10 années supplémentaires.

«On ne donne pas le montant, mais c'est la plus grosse commandite des Francos pour 10 ans», a dit Jacques-André Dupont, président-directeur général du festival, lorsqu'interrogé à propos de l'entente.

L'entreprise de télécommunications était déjà partenaire depuis cinq ans des Francos, festival organisé par l'Équipe Spectra, dont M. Molson est propriétaire par l'entremise du Groupe CH.

«La pérennité pour un événement culturel dont la majeure partie des activités sont gratuites, ça passe par la commandite, et après ça par les subventions», a ajouté M. Dupont.