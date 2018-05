Une chanteuse canadienne s'affiche en couple avec le miliardaire Elon Musk

WENN 08-05-2018 | 12h12

La chanteuse canadienne Grimes et le milliardaire Elon Musk ont surpris tout le monde avec leur première apparition en tant que couple sur le tapis rouge du Met Gala, lundi.

Ils avaient assorti leurs tenues et portaient tous les deux des ensembles blancs et noirs - Grimes, Claire Boucher de son vrai nom, portait un corset blanc avec un tutu noir et des bottines à lacets, tandis que le PDG de SpaceX portait une veste de smoking blanche avec un pantalon noir.

Avant l'événement, la rubrique du New York Post, Page Six, avait révélé qu'ils allaient officiellement apparaître ensemble en tant que couple pour la première fois, après s'être rencontrés en ligne un mois plus tôt.

D'après une source, tout s'est passé en ligne.

Le milliardaire, qui était précédemment en couple avec Amber Heard, avait l'intention de faire une plaisanterie sur les réseaux sociaux à propos de l'expérience de pensée nommée Roko's Basilisk, où l'intelligence artificielle règne sur le monde et punit les personnes qui s'y opposent. Il allait plaisanter à propos de l'expérience en la surnommant « Rococo Basilisk », en référence au style architectural baroque, mais il a réalisé que Grimes l'avait déjà devancé en 2015.

Elle avait en effet créé le personnage Rococo Basilisk pour le clip de Flesh Without Blood. « Elon cherchait une idée de blague à propos de Rococo Basilisk, et quand il s'est aperçu que Grimes avait déjà plaisanté sur ce sujet, il l'a contactée, a confié une source. Grimes a répondu que c'était la première fois en trois ans que quelqu'un comprenait la blague. Ils se moquaient tous les deux de l'Intelligence artificielle. »

Avant le Met Gala, l'homme d'affaires a d'ailleurs partagé sur Twitter Rococo basilisk. Leur premier contact serait parti de là avant que le fondateur de Tesla ne fasse l'éloge de Venus Fly, le duo de Grimes avec Janelle Monae, en le qualifiant de « meilleur clip artistique que j'ai vu depuis longtemps ».

Ils ont partagé une autre blague sur Twitter au mois d'avril (18) quand Elon Musk a posté des photos d'une comète et qu'il a répondu : « Ça fait beaucoup de cocaïne ». Elle avait alors lancé : « Ouais, la plupart des gens ne le savent pas, mais les comètes sont en partie faites de cocaïne »