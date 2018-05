Daniel Laflamme: son nom est Gruff... Émile Gruff!

Jean-François Brassard 07-05-2018 | 12h26

Les fans de «Watatatow» se souviennent de Daniel Laflamme, puisqu'il y a interprété non pas un , mais deux personnages! C'est à cette époque qu'il s'est lié d'amitié avec Hugo St-Cyr. Filiation musicale. Aujourd'hui, sous le nom d'Émile Gruff, son alter ego, il lance son deuxième album, «Débouler vers le ciel». Clin d'oeil à son ami disparu.

Il a l'air d'un gamin, le Daniel. Pourtant, ce père de quatre enfants est âgé de 39 ans... Avant d'aller plus loin, jetons un oeil dans le rétroviseur. À huit ans, il était déjà inscrit dans une agence de casting. Il se souvient: «Je faisais du théâtre amateur à Sainte-Thérèse, et ils avaient des contacts avec des agents. J'étais pourri, mais j'ai quand même fait des affaires le fun!» Il cite notamment «Les filles de Caleb». «Je jouais Émile Pronovost, l'un des frères d'Ovila. Je reçois encore de beaux chèques pour ça! Puis on m'a vu dans «Watatatow», en 1992. C'est là que j'ai connu Hugo St-Cyr. J'ai joué dans deux épisodes et... ils m'ont fait mourir de la leucémie! Peut-être parce que j'étais trop bon comédien!» dit-il en riant.

N'empêche, ce très bref séjour sur le plateau a suffi pour qu'Hugo et Daniel tissent des liens pour la vie. Une amitié que seule la mort a réussi à rompre... «On avait 12 ou 13 ans et on était allés voir Emerson, Lake & Palmer au Forum. On avait de grandes affinités. Mais on s'est perdus de vue pendant 10 ans.» Mais la vie nous rattrape parfois dans le détour... En effet, Daniel a été rappelé pour jouer à nouveau dans... «Watatatow»! Après s'être glissé brièvement dans la peau de Mathieu, il est revenu au début des années 2000 pour interpréter Thomas. Retrouvailles avec Hugo «À cette époque, je jouais de la basse, et il était déjà bon à la batterie. On a commencé à faire de la musique ensemble.»

Daniel a aussi joué de la basse pour les Denis Drolet, dans environ 200 spectacles. «Quand ils sont sortis de l'École nationale de l'humour, ils cherchaient un band pour accoter leur succès «Fantastique». J'ai vécu mes plus belles années de tournée avec eux.»

Les ailes d'un ange

Petit à petit, Daniel a pris plaisir à écrire des chansons puis, en 2006, il a commencé à s'y consacrer sérieusement. Avec sa batterie, Hugo n'était jamais bien loin. «Il a embarqué dans le projet d'Émile Gruff en 2010. C'était un grand, grand ami. Si je suis encore là, c'est grâce à lui. Il était super motivé et, chaque fois que je lui parlais, je me sentais valorisé. Avec quatre enfants, j'aurais peut-être lâché avant...»

Hélas, le 25 septembre 2014, «Échos Vedettes» révélait que celui qui interprétait Michel Couillard dans «Watatatow» était atteint d'un cancer des os. Le 24 septembre de l'année suivante, il décédait. Émile Gruff avait un premier album qui était presque terminé et qui a été mis sur le marché l'année suivante. «On n'a jamais parlé ensemble de sa maladie, mais, de spectacle en spectacle, on voyait sa santé décliner.»

En mai 2015, le batteur donnait son dernier spectacle avec Émile Gruff. Le décès d'Hugo a donné des ailes à Daniel. «En 2016, j'ai participé au Festival en chanson de Petite-Vallée. Je me disais que je traînerais Hugo avec moi en Gaspésie.» Le disparu est devenu un ange qui lui a donné des ailes! Il en est revenu avec cinq prix.

L'album «Débouler vers le ciel», qu'il propose aujourd'hui, est tissé de chansons autobiographiques aux mille influences musicales. «J'écoute tellement toutes sortes d'affaires! «Mon gazon est Long», c'est du Syd Barrett. La chanson-titre, c'est un peu mon fantasme de me prendre pour Genesis. Essentiellement, mes chansons restent folk, mais avec différentes influences.» Charlebois, Plume... Voyez le genre?