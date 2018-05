Céline méconnaissable dans son nouveau vidéoclip

TVA Nouvelles 03-05-2018 | 14h37

La diffusion du nouveau vidéoclip de Céline Dion, «Ashes», a causé la surprise chez de nombreux internautes.

Et ce n'est pas la participation de l'antihéros de Marvel Comics «Deadpool» dans la vidéo qui a suscité le plus de commentaires.

Si la diva de Charlemagne est fidèle à elle-même, élégante dans une robe longue de soirée parée de luxueux bijoux, le visage de la chanteuse de 50 ans, lui, paraît différent. Et les internautes l'ont souligné.

«On dirait une "fausse" Céline», a écrit une des fans de la chanteuse sur sa page Facebook.

D'autres internautes ont même suggéré que la personne dans le vidéoclip n'était pas Céline Dion, mais bien une statue de cire à son effigie!

«Je trouve que ça n'a pas de bon sens le correcteur de visage. Ça paraît qu'ils l'utilisent. Regardez son visage, c'est comme si elle avait la peau d'une jeune fille de 12 ans : aucune ride rien et les expressions du visage sont à peine perceptibles», a commenté un autre internaute.

«Il faudrait arrêter ça de vouloir tout cacher de leur âge, car ce qui fait la beauté d'une personne c'est justement l'expérience de vie et le visage est le principal reflet de ta personne», a ajouté cette personne.

Mais les fans incorruptibles de la diva sont toujours là pour la défendre!

«Arrêtez donc de chialer! Quand on aime un artiste, c'est pour ses chansons, sa voix, et non pour son look! J'avoue que Céline a quelque chose de changé physiquement et on s'en fout. La chanson est bonne», a écrit une internaute sur la page Facebook de TVA Nouvelles.

Et plusieurs fans de la chanteuse n'ont pas manqué de souligner son sens de l'humour, particulièrement mis en valeur dans ce nouveau vidéoclip.

«C'est excellent! Je suis impressionné par le sens de l'humour de Céline et c'est un très bon coup pour «'Deadpool»'. C'est un super combo», a commenté un internaute, visiblement amusé par la nouvelle image de Céline Dion.