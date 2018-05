Une nouvelle chanson de Céline Dion demain

Marc-André Lemieux 02-05-2018 | 09h13

Céline Dion amorce son retour. Selon son compte Instagram officiel, la diva lancera une nouvelle chanson en anglais demain. Un extrait du vidéoclip sera également diffusé à Good Morning América, l'émission matinale du réseau ABC. Les animateurs ont révélé cette information aujourd'hui en ondes.

Tout semble donc indiquer que l'opération mineure que Céline Dion a subie en raison d'un trouble à l'oreille moyenne s'est bien déroulée. L'interprète de My Heart Will Go On doit reprendre sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas le 22 mai, un mois et quelques jours avant d'amorcer une tournée estivale en Asie à Tokyo.

La nouvelle chanson de Céline Dion devrait faire partie d'un nouvel album anglophone, dont la sortie est attendue en 2018.

Des fans rassurés

Cette annonce viendra assurément rassurer les fans de Céline Dion. Ces derniers partageaient leurs inquiétudes sur Twitter et Facebook depuis quelque temps. En mars, la diva avait annoncé qu'elle repoussait son retour sur scène parce qu'elle souffrait d'une affection connue sous le nom de trompe d'Eustache Patulous, ou béance tubaire. Ce trouble lui causait «des irrégularités auditives» et rendait le chant «extrêmement difficile».

Il ne s'agissait pas des premiers concerts que l'artiste annulait en 2018. En janvier, sous l'ordre du médecin, elle avait annulé plusieurs représentations en raison d'une infection à la gorge. En novembre, quelques concerts avaient été torpillés parce qu'elle souffrait de spasmes au dos.