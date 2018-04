Andrea Bocelli au Centre Bell cet automne

Agence QMI 06-04-2018 | 11h04

L'un des deux concerts d'Andrea Bocelli en Amérique du Nord prévus en octobre aura lieu à Montréal. Le populaire chanteur d'opéra est attendu le 21 octobre sur la scène du Centre Bell.

Cette visite aura lieu deux jours après la prestation que l'artiste offrira entre les murs de l'U.S. Bank Arena situé à Cincinnati.

Pour se procurer les billets qui seront mis en vente au grand public le 16 avril à 10 h (evenko.ca), il faudra débourser au moins 94,50 $ l'unité. Les détenteurs d'une carte de crédit AMEX pourront choisir leur siège une semaine plus tôt.

Ayant déjà marié sa voix à des voix féminines très connues comme celles de Céline Dion («The Prayer»), Barbra Streisand («I Still Can See Your Face»), Ariana Grande («E Più Ty Penso») et Sarah Brightman («Time To Say Goodbye»), le ténor italien a récemment collaboré avec Ed Sheeran pour la pièce «Perfect Symphony».