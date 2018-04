Fêtes et hommages en salle pour les 30 ans des Francos

Yan Lauzon 04-04-2018 | 14h21

Les Francos célébreront trois décennies d'existence avec la tenue de rassemblements musicaux en tous genres en juin. Différentes fêtes et moult hommages enrichissent la programmation en salle de l'événement dévoilée mercredi.

Pendant 10 jours, du 8 au 17 juin, 50 spectacles seront présentés dans sept salles montréalaises. Certains d'entre eux pourront compter sur le talent de plusieurs artistes.

Dans «La Renarde, sur les traces de Pauline Julien, les femmes seront grandement à l'honneur le 8 juin, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Sophie Cadieux, France Castel, Louise Latraverse et Klô Pelgag ne sont que quelques-une des artistes qui feront revivre les textes et les chansons de Pauline Julien décédée il y a 20 ans.

Du côté des hommages, il y aura aussi «L'événement 50e d'André Mathieu», une célébration orchestrée à la Maison symphonique de Montréal le 14 juin par Alain Lefèvre et l'Orchestre de la Francophonie, en compagnie de Diane Dufresne, Marc Labrèche et Catherine Major.

Au même endroit, on note «Brel symphonique» qui sera présenté les 15 et 16 juin. Sous la direction de Simon Leclerc, le retour sur la carrière de Jacques Brel s'effectuera grâce aux voix de Paul Piché, Marc Hervieux, Diane Tell, Bruno Pelletier et autres invités.

10 ans, 20 ans, 25 ans

Outre l'arrivée des Francos dans la trentaine, d'autres anniversaires seront soulignés.

La musique alternative brillera le 8 juin quand les formations québécoises Kamakazi et Exterio fêteront respectivement leurs 10 ans et 25 ans au Club Soda. Pour l'occasion, elles seront appuyées par les membres de Capitaine Révolte.

Le même soir, afin de souligner les deux décennies d'existence de TTC, les DJ Teki Latex, Cuizinier, Tido et Orgasmic se relaieront après les offrandes de Poirier et Omnikrom.

Plus d'un soir

Outre «Brel symphonique», deux concerts seront présentés à plus d'une reprise en salle durant les Francos.

Du 8 au 10 juin, Roch Voisine montera sur la scène de la Cinquième Salle de la Place des Arts le temps de présenter «Une heure avec Roch Voisine». Jamais l'artiste n'a joué devant une salle aussi intimiste à Montréal. Puis, avec «La science du coeur», Pierre Lapointe mariera à nouveau images et mots, les 15 et 16 juin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

La mise en vente générale des billets pour les différents spectacles en salle des Francos débutera vendredi à midi au francosmontreal.com.

