Plus de 100 concerts de l'OSM pendant sa 85e saison

28-03-2018 | 16h24

Les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) ne chômeront pas au cours des prochains mois. Pendant la saison 2018-2019, la 85e de son histoire, l'ensemble proposera en effet plus de 100 concerts.

Directeur musical de l'OSM, le maestro Kent Nagano dirigera, les 6 et 8 septembre, le concert d'ouverture durant lequel il sera possible d'entendre le «Boléro» de Ravel, «Le sacre du printemps» de Stravinsky et l'opéra de chambre en cri «Chaakapesh, le périple du frippon» des Canadiens Matthew Ricketts et Tomson Highway.

Afin de rendre hommage au compositeur français Berlioz décédé il y a 150 ans, l'OSM jouera la «Symphonie fantastique» les 29 et 31 mai, ainsi que le 1er juin 2019 pour mettre fin à sa saison. Avant d'apprécier l'oeuvre, les amateurs de classique pourront voir et entendre l'acteur français Lambert Wilson dans «Lélio», un monodrame lyrique.

Le temps des Fêtes

À cela, il faut ajouter l'histoire «Les jours de la semelle», quatrième conte de la tradition de Noël instaurée par Kent Nagano et Fred Pellerin qui marquera le retour des habitants de Saint-Élie-de-Caxton les 12, 13 et 15 décembre. Le concert sera diffusé par ICI Radio-Canada le 23 décembre à 20 heures.

De plus, le 18 décembre sera présentée l'oeuvre «Le messie de Handel» sous la direction de Paul McCreesh.

Les admirateurs des célèbres compositeurs Johannes Brahms et Wolfgang Amadeus Mozart auront quant à eux plusieurs jours consécutifs pour assouvir leur passion avec la présentation de nombreuses créations majeures, respectivement en février et avril 2019.

Tous les détails de la programmation au www.osm.ca.