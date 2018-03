«La chance n'a pas été de mon côté dernièrement», déclare Céline Dion - Des troubles de santé retardent le retour de Céline Dion sur scène à Las Vegas

Marc-André Lemieux, Agence QMI et Marc-André Lemieux 22-03-2018 | 09h20

Céline Dion doit repousser son retour sur scène en raison d'un trouble à l'oreille moyenne. Rare, cette affection n'est toutefois pas considérée comme dangereuse.

La chanteuse, qui devait reprendre sa résidence à Las Vegas la semaine prochaine après une pause de deux mois, a annoncé qu'elle annulait tous ses concerts jusqu'au 18 avril.

Dans un communiqué, on apprend que Céline Dion souffre d'une affection connue sous le nom de trompe d'Eustache Patulous, ou béance tubaire. Ce trouble lui cause « des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile ».

« Jusqu'à maintenant, Céline avait réussi à soulager ses symptômes grâce à des traitements variés sous forme de gouttes. Mais depuis quelques semaines, ces traitements ne font plus effet, obligeant Céline à subir une intervention chirurgicale minimalement invasive », nous apprend le communiqué.

« Je m'excuse »

L'interprète, qui devait fêter son 50e anniversaire sur scène le vendredi 30 mars, prévoit refouler les planches du Colosseum du Caesars Palace le 22 mai, forçant l'annulation de 14 représentations.

« La chance n'a pas été de mon côté dernièrement... J'avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont prévu un voyage à Las Vegas pour voir mon spectacle. Je sais à quel point c'est décevant. Je suis extrêmement désolée », a-t-elle déclaré.

Rare, mais pas dangereux

La béance tubaire dont souffre Céline Dion n'est pas un problème commun, nous indique la Dre Tamara Mijovic, professeure adjointe au Département d'oto-rhino-laryngologie du Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Ce trouble affecte la trompe d'Eustache, qui assure la connexion entre le nez et les oreilles. « Ce n'est pas dangereux, mais c'est très, très dérangeant », précise la spécialiste en otologie.

La Dre Mijovic n'est pas surprise d'apprendre que Céline Dion ait annulé tous ses concerts du mois d'avril après avoir subi une intervention chirurgicale. « Les gens prennent en moyenne un mois pour récupérer », indique-t-elle.

Selon toute vraisemblance, ces problèmes de santé ne devraient donc pas perturber sa tournée estivale, qui doit s'amorcer le 26 juin à Tokyo, au Japon. Durant cette série de 22 spectacles, elle visitera également la Chine, les Philippines, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

- Il ne s'agit pas des premiers concerts que Céline Dion annule en 2018. En janvier, sous l'ordre du médecin, elle avait annulé plusieurs représentations en raison d'une infection à la gorge. En novembre, quelques concerts avaient été torpillés parce qu'elle souffrait de spasmes au dos.

Qu'est-ce qu'une béance tubaire ?

La béance tubaire est une maladie rare qui affecte la trompe d'Eustache, laquelle assure la connexion entre le nez et les oreilles. Au lieu de rester fermée, cette dernière s'ouvre involontairement par intermittence, comme lorsqu'on bâille, explique la Dre Tamara Mijovic du Centre universitaire de santé McGill à Montréal.

« Normalement, la trompe d'Eustache est fermée, ce qui nous empêche d'entendre notre respiration ou n'importe quel son intérieur. Mais quand elle est ouverte, on entend tout le temps sa respiration, un peu comme Dark Vador dans Star Wars. On entend aussi sa propre voix, qui résonne comme dans un tonneau. C'est probablement ce qui dérange le plus Céline Dion quand elle chante », indique la spécialiste en otologie.